Miris Holivudas režisors Čaks Rasels, kurš uzņēma filmas "Maska" un "Skorpionu karalis"
74 gadu vecumā miris amerikāņu kinorežisors Čaks Rasels, kurš plašāku atpazīstamību ieguva, radot tādas kulta filmas kā "Maska", "Šausmas Gobu ielā" , "Sargs" un "Skorpionu karalis".
Kā vēsta TMZ, režisors 22. jūlijā tika atrasts bez dzīvības pazīmēm savās mājās Kalifornijas pilsētā Sandjego. Uz notikuma vietu tika izsaukti ugunsdzēsēji un glābēji, taču viņa dzīvību glābt neizdevās.
Pagaidām Čaka Rasela nāves cēlonis nav zināms. Ģimene joprojām gaida skaidrojumu par traģēdijas apstākļiem. Ziņu par režisora nāvi apstiprinājis arī viņa advokāts, vēsta izdevums "Variety".
Par kolēģa aiziešanu publiski izteicies aktieris Džims Kerijs, kurš Rasela režijā spēlēja galveno lomu filmā "Maska". "Man bija gods strādāt kopā ar Čaku Raselu. Filmēšanas laukumā viņš radīja dzīvespriecīgu, bērnišķīga brīnuma un draudzīguma pilnu atmosfēru," sacīja Kerijs.
Līdzjūtību paudis arī komponists Bērs Makrīrijs, kurš režisoru raksturoja kā īstu kino vizionāru. "Viņš bija režisors ar unikāru redzējumu, kurš, manuprāt, tikai tagad sāka jaunu posmu savā bagātajā karjerā. Man pietrūks mūsu garo sarunu par kino un mūziku," rakstīja Makrīrijs.
Režisors, kurš radīja vairākus Holivudas grāvējus
Savu vārdu Holivudas vēsturē Čaks Rasels spilgti pieteica 1987. gadā, režisējot šausmu filmu "Šausmas Gobu ielā 3: Sapņu karotāji", kas kļuva par vienu no veiksmīgākajām šīs franšīzes daļām.
Gadu vēlāk viņš uzņēma zinātniskās fantastikas šausmu filmu "Lāse" , taču patiesu pasaules slavu viņam atnesa 1994. gada kases grāvējs "Maska".
Režisora panākumu sarakstā ir arī spriedzes filma "Dzēsējs" ar Arnoldu Švarcenegeru galvenajā lomā un piedzīvojumu filma "Skorpionu karalis".
Rasela pēdējais kinodarbs bija 2024. gadā iznākusī filma "Witchboard", kas diemžēl piedzīvoja komerciālu izgāšanos – tās uzņemšana izmaksāja aptuveni 15 miljonus ASV dolāru, bet kases ieņēmumi kinoteātros visā pasaulē sasniedza vien aptuveni pusmiljonu.