Alla Pugačova un Maksims Galkins ierodas uz festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" atklāšanu. FOTO un VIDEO
24. jūlijā koncertzālē "Dzintari" tika atklāts starptautiskais mūzikas festivāls "Laima Rendezvous Jūrmala". Jau pirmajā festivāla vakarā plašu uzmanību izpelnījās Allas Pugačovas un Maksima Galkina ierašanās uz sarkanā paklāja.
Laulātie ieradās uz festivāla atklāšanu kopā un ar prieku pozēja fotogrāfiem. Alla Pugačova izvēlējās gaišu vasarīgu tērpu ar baltu bereti un platām biksēm, savukārt Maksims Galkins bija ieradies gaišā svītrainā žaketē un baltās biksēs.
Pugačovas parādīšanās Laimas Vaikules festivālā jau ir kļuvusi par savdabīgu tradīciju. Lai gan dziedātāja jau ilgstoši nesniedz solokoncertus, viņa ik vasaru regulāri ierodas Jūrmalā un atbalsta savu tuvo draudzeni Laimu Vaikuli, apmeklējot festivālu kā goda viešņa.
Iepriekš tika ziņots, ka Alla Pugačova un Maksims Galkins atkal vasaru pavada Jūrmalā, kur ģimene atpūšas gandrīz katru gadu. Pēdējo nedēļu laikā pāris vairākkārt manīts pastaigājamies pa kūrortu.
Festivāls "Laima Rendezvous Jūrmala" norisinās no 24. līdz 26. jūlijam un tradicionāli pulcē māksliniekus no dažādām valstīm. Trīs dienu laikā uz koncertzāles "Dzintari" skatuves uzstāsies desmitiem izpildītāju, bet pats festivāls tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas vasaras mūzikas notikumiem.
Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" 1. diena (24.07.2026.)
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