Konkurss "Supernova" piedzīvos būtiskas pārmaiņas
Nākamajā Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) rīkotajā konkursā "Supernova" konkursā pirmo reizi būs superfināla kārta, kurā uzvarētāju noteiks tikai skatītāji, pavēstīja LSM pārstāve Ilze Lujāne.
Viņa informēja, ka šogad dziesmu iesniegšana konkursā sāksies 1. augustā un noritēs līdz 1. oktobrim. Žūrijas izvēlētos dalībniekus, kuri turpinās cīņu par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, skatītāji un klausītāji uzzinās šā gada novembrī.
Tāpat Lujāne atklāja, ka nākamais "Supernova" fināls 6. februārī pirmo reizi norisināsies "Xiaomi Arēnā".
Konkursam "Supernova" arī šogad aicināti pieteikties solisti, dueti un grupas, kurās ir ne vairāk kā seši dalībnieki. Dziesmas izpildītājiem līdz nākamā gada 15. aprīlim jābūt sasniegušiem vismaz 18 gadu vecumu. Konkursam pieteiktā dziesma nedrīkst būt publicēta, atskaņota vai izpildīta publiskos pasākumos pirms 2026. gada 1. septembra.
Ārzemniekiem ir iespēja piedalīties konkursā kā dziesmu vārdu autoriem, mūzikas autoriem vai fonogrammas producentiem, taču iesniegtās dziesmas procentuālo autortiesību un blakustiesību dalījums nerezidentiem nedrīkst pārsniegt 49% no kopējā tiesību dalījuma.
Tāpat konkursā nav atļauts iesniegt dziesmas, kuru radīšanā pilnībā vai daļēji izmantots mākslīgais intelekts.
Dalībniekus, kuri sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, izvēlēsies žūrija, kas vērtēs dziesmu oriģinalitāti, aranžējumu, vēstījumu un atbilstību mūsdienu tirgus tendencēm. Tāpat būtiska nozīme ir mākslinieku vokālajām spējām, potenciālam konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū, kā arī iepriekšējiem sasniegumiem mūzikas nozarē un iespējām gūt panākumus nākotnē.
Savukārt 6. februārī vienas tiešraides laikā norisināsies gan lielais fināls, gan līdz šim nebijusi izšķirošā konkursa kārta - superfināls. Tajā par uzvaru sacentīsies trīs finālā visaugstāk novērtētie dalībnieki, kurus noteiks skatītāju un starptautiskās žūrijas kopvērtējums.
Superfinālā uzvarētāju izraudzīsies tikai skatītāji, turklāt iepriekš saņemtās balsis tiks anulētas, nodrošinot visiem trim finālistiem vienlīdzīgas iespējas iegūt tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.
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