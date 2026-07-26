Nākamvasar Latvijā viesosies Holivudas zvaigzne Rasels Krovs
2027. gada 11. jūnijā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, pirmo reizi Latvijā uzstāsies "Oskara" balvas laureāts Rasels Krovs. Ko viņš te darīs? Dziedās!
Rasels Krovs kopā ar grupu "The Gentlemen Barbers" Latvijas publiku iepazīstinās ar savu muzikālo projektu "Russell Crowe's Indoor Garden Party".
Lai gan Rasela Krova vārds visā pasaulē galvenokārt saistās ar ievērojamām lomām kino, tostarp Maksimusa lomu filmā "Gladiators", mūzika vienmēr bijusi neatņemama viņa radošās dzīves sastāvdaļa. Jau vairāk nekā četrdesmit gadu viņš raksta dziesmas, bet projekts "Russell Crowe's Indoor Garden Party" atklāj publikai vēl vienu mākslinieka radošās personības šķautni. Kopā ar "The Gentlemen Barbers" – pieredzējušu Austrālijas mūziķu sastāvu – Rasels Krovs rada koncertu, kurā organiski savijas rokmūzika, personiski stāsti, improvizācija un nepastarpināta saruna ar klausītājiem. Kā uzsver pasākuma organizatori, katrs "Indoor Garden Party" vakars ir atšķirīgs, jo īpašo atmosfēru veido ne tikai mūzika, bet arī spontāna mijiedarbība ar publiku.
Rasels Krovs 2024. gada sākumā
"Kino ir profesija, kurā es runāju citu rakstītiem vārdiem. Mūzika ir mana pasaule, kurā varu atvērt savu dvēseli publikai. Mēs ne tikai spēlējam dziesmas – mēs šo vakaru izdzīvojam kopā ar skatītājiem," saka Rasels Krovs.