Tualetes papīrs zaudē popularitāti: vienu no konservatīvākajām telpām mājoklī pārņem jauna tendence
Tehnoloģijas turpina mainīt mūsu ikdienu, un pārmaiņas tagad sasniegušas vienu no konservatīvākajām telpām mājoklī – vannasistabu.
2026. gadā arvien lielāku uzmanību piesaista "viedie" tualetes podi ar bidē funkciju, kas pamazām kļūst par jaunu komforta un higiēnas standartu pasaulē.
Tirgus eksperti norāda, ka šādas ierīces jau sen ir populāras Japānā, bet tagad tās strauji izplatās Eiropā, Ziemeļamerikā un citos pasaules reģionos. Par to raksta "Cronista".
Šīs tehnoloģijas galvenā priekšrocība ir iespēja atteikties no ierastās lielā daudzuma tualetes papīra izmantošanas.
Mūsdienu modeļi apvieno parastā tualetes poda un bidē funkcijas. Tradicionālā papīra vietā tie izmanto ūdens attīrīšanas sistēmu, kuras iestatījumus iespējams pielāgot savām vajadzībām.
Lietotājs var regulēt ūdens temperatūru, strūklas stiprumu un virzienu. Daudzām ierīcēm ir arī sēdekļa apsilde, žāvēšana ar siltu gaisu, automātiska vāka atvēršana, klātbūtnes sensori un pašattīrīšanās funkcijas.
Šādas tehnoloģijas kļūst par daļu no "viedās mājas" koncepcijas, kurā sadzīves ierīces padara ikdienu ērtāku un komfortablāku.
Kāpēc arvien biežāk runā par atteikšanos no tualetes papīra
Par vienu no galvenajiem šo ierīču popularitātes iemesliem tiek uzskatīta rūpīgāka higiēna. Mazgāšana ar ūdeni ļauj efektīvāk noņemt netīrumus, kā arī samazina mehānisku iedarbību uz ādu.
Daudzi mūsdienu modeļi ir aprīkoti ar antibakteriāliem pārklājumiem un automātiskām tīrīšanas programmām, kas palīdz uzturēt augstu higiēnas līmeni.
Tomēr pilnībā atteikties no tualetes papīra ir gatavi nebūt ne visi lietotāji. Taču tā patēriņu patiešām iespējams ievērojami samazināt, īpaši regulāri izmantojot iebūvēto bidē funkciju.
Arī "viedajai" santehnikai nepieciešama kopšana
Neraugoties uz automātiskajām tīrīšanas funkcijām, speciālisti atgādina, ka santehnikai joprojām nepieciešama regulāra tīrīšana un dezinfekcija. Tas palīdz novērst baktēriju uzkrāšanos, kaļķakmens nogulšņu veidošanos un nepatīkamu aromātu rašanos.
Attīstoties tehnoloģijām, ražotāji turpina pilnveidot šādas ierīces, tāpēc “viedie” tualetes podi pamazām vairs nav tikai luksusa prece, bet kļūst par vienu no pamanāmākajām tendencēm mūsdienīgu vannasistabu iekārtošanā.