VIDEO: "Zirnekļcilvēks" pārsteidz autovadītājus ar negaidītu rīcību uz ielas
Par īstu varoni kļuvis kāds ASV Arkanzasas štata iedzīvotājs, kurš, tērpies "Zirnekļcilvēka" kostīmā, metās palīgā ratiņkrēslā sēdošam vīrietim, lai palīdzētu viņam droši šķērsot noslogotu ielu.
Aizkustinošo mirkli fiksējušas satiksmes novērošanas kameras, un video strauji izplatījies sociālajos tīklos.
Video redzams, kā ratiņkrēslā sēdošais vīrietis lēnām šķērso gājēju pāreju, kad no automašīnas pēkšņi izlec "Zirnekļcilvēka" kostīmā tērpts jaunietis. Viņš ātri pieskrien, satver ratiņkrēslu un palīdz vīrietim nokļūt pāri ielai vēl pirms luksoforā iedegas zaļā gaisma automašīnām.
Vēlāk noskaidrojās, ka tas bija 20 gadus vecais Kristofers Hellentāls, kurš todien devās uz darbu batutu parkā, kur notika supervaroņu tematikas pasākums. Viņš atzina, ka rīkojies instinktīvi, jo sapratis, ka vīrietim nepieciešama palīdzība.
Video publicēja Džonsboro policija, kas pateicās jaunietim par atsaucību. Ieraksts īsā laikā ieguvis lielu popularitāti, un daudzi komentētāji atzina, ka šoreiz "Zirnekļcilvēks" patiešām izrādījies īsts supervaronis.