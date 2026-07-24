Ārsts atrisināja pacienta noslēpumaino slimību, pateicoties seriāla “Doktors Hauss” sērijai
Kāda populāra medicīnas seriāla epizode kļuva par negaidītu palīgu īstā ārsta darbā. Vācijā ārsts, kurš bija skatījies seriālu “Doktors Hauss” (House M.D.), atpazina līdzīgu simptomu kopumu pacientam un palīdzēja atklāt retu saindēšanās gadījumu, kas ilgstoši bija mulsinājis mediķus.
Pacients vairākus mēnešus cieta no nopietnām veselības problēmām – viņam bija sirds mazspēja, drudzis, redzes un dzirdes traucējumi, kā arī palielināti limfmezgli. Sākotnēji ārsti pat apsvēra sirds transplantācijas nepieciešamību, taču īstā problēma izrādījās pavisam cita.
Atbildi palīdzēja atrast ārsts Jirgens Šēfers (Jürgen Schaefer), kurš bija redzējis “Doktora Hausa” 7. sezonas 11. sēriju “Family Practice”.
Kas notika seriāla epizodē?
Sērijā “Family Practice” pie doktora Hausa nonāk Arlīna – doktora Kudija māte, kura gadiem ilgi cieš no dažādiem neizskaidrojamiem simptomiem, tostarp gremošanas problēmām un sirdsklauvēm.
Izmeklējot gadījumu, Hausam izdodas noskaidrot, ka sievietes veselības problēmas izraisījusi kobalta saindēšanās pēc gūžas locītavas protēzes operācijas.
Tieši šis sižets ārstam Šēferam lika aizdomāties par līdzīgu diagnozi reālajā dzīvē.
Seriāla sižets palīdz atrast īsto diagnozi
Kad Šēfers uzzināja, ka pacienta problēmas sākušās pēc gūžas operācijas, viņš nekavējoties lika pārbaudīt kobalta līmeni asinīs.
Izrādījās, ka vīrietim pēc gūžas locītavas nomaiņas organismā bija palikuši keramikas protēzes fragmenti, kas berzās pret metāla daļu. Tā rezultātā asinīs nonāca kobalts un hroms, izraisot smagu saindēšanos.
Pēc bojātās protēzes problēmas novēršanas pacienta sirds darbība uzlabojās, un arī pārējie simptomi pakāpeniski pazuda.