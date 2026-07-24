Filmas "Uļa" pirmizrāde Kannās 2026. gada maijā
2026. gada 21. maijā Francijas dienvidos, kur norisinājās 79. Kannu kinofestivāls, emocionālā saviļņojumā tika aizvadīta režisora Viestura Kairiša un aktiera ...
Kārlis Arnolds Avots par lomu filmā "Uļa" saņem pirmo starptautisko balvu
Kārlis Arnolds Avots saņēmis labākā aktiera balvu Jeruzalemes starptautiskajā filmu festivālā par galveno lomu režisora Viestura Kairiša spēlfilmā “Uļa”. Šī ir pirmā starptautiskā balva gan aktierim par šo lomu, gan filmai, kas pēc pasaules pirmizrādes Kannu kinofestivālā turpina savu ceļu starptautiskos kino festivālos.
Pamatojot savu lēmumu, festivāla žūrija norādīja: “Balva tiek piešķirta Kārlim Arnoldam Avotam par lomu filmā “Uļa” – par izcilu tēla iemūžināšanu kustībā un skatienā, par drosmi būt nopietnam un mierpilnam, par ķermeņa un sejas valodas izteiksmīgo skaistumu.”
Jeruzalemes starptautiskais filmu festivāls ir viens no nozīmīgākajiem kino notikumiem Izraēlā un Tuvajos Austrumos. Šogad tas norisinājās no 9. līdz 19. jūlijam, pulcējot kino profesionāļus, filmu veidotājus un skatītājus no visas pasaules. Festivāls ik gadu demonstrē vairāk nekā 200 filmas, tostarp starptautiskas pirmizrādes, autorkino, dokumentālās filmas un jaunākos Izraēlas kino darbus. "Esmu patīkami pārsteigts un pateicīgs Jeruzalemes filmu festivālam un žūrijai par šo novērtējumu - saņemt labākā aktiera balvu vienmēr ir ļoti īpaša atzinība. Šī balva gan noteikti ir visas komandas nopelns, tāpēc paldies ikvienam, kas pielika filmai savu roku un sirdi, un palīdzēja man piepildīt sapni par šo filmu. Man ir patiess prieks, ka mūsu Uļjanas Semjonovas stāsts turpina sasniegt arvien jaunus skatītājus un gūt atzinību pasaulē. Šī balva vēlreiz apliecina, ka Latvijas stāsti spēj uzrunāt cilvēkus un sasniegt viņu sirdis arī tālu aiz mūsu valsts robežām,” saka aktieris Kārlis Arnolds Avots.
Festivāls dibināts 1984. gadā un ir atzīts par platformu mākslinieciski augstvērtīgam un laikmetīgam kino. Šī gada programmā bija pārstāvētas filmas no Francijas, Vācijas, ASV, Itālijas, Beļģijas, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Spānijas, Polijas un daudzām citām valstīm. “Pēc pirmizrādes Kannās šis ir pirmais filmas starptautiskais festivāls, un tik spēcīgi sākt tās tālāko ceļu ir fantastiska sajūta. Esmu ļoti priecīgs par Kārli – šī balva ir pilnībā pelnīta. Ceru, ka tā palīdzēs arvien vairāk skatītāju un festivālu atklāt arī pašu filmu,” uzsver filmas producents Guntis Trekteris.
Filma “Uļa” pasaules pirmizrādi piedzīvoja šī gada Kannu kinofestivāla programmā “Un Certain Regard”, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas kino notikumiem starptautiski. Savukārt no 16. septembra filma būs skatāma kinoteātros visā Latvijā.
“Uļa” ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā “Ego Media” sadarbībā ar “Allfilm”, “Staron Film” un “Tremora”. Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors - Viesturs Kairišs, producents - Guntis Trekteris, operators - polis Vojteks Starons, bet par māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne. Īpašs ir galvenās lomas atveidotāja Kārļa Arnolda Avota pienesums - viņš ir ne tikai viens no filmas scenārija autoriem, bet arī projekta idejas līdzautors, veidojot filmas radošo ieceri jau no tās pirmsākumiem.