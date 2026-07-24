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Trakā pasaule
Šodien 11:27
VIDEO: “Es neko nenojautu” - 47 gadus veca sieviete par grūtniecību uzzina tikai stundu pirms dzemdībām
Kāds sievietes stāsts pārsteidzis tūkstošiem cilvēku – 47 gadus vecā sieviete par savu grūtniecību uzzināja vien neilgi pirms bērna nākšanas pasaulē. Pagāja tikai aptuveni stunda, līdz viņa kļuva par mammu.
Sieviete nebija nojautusi, ka gaida bērnu, un grūtniecība līdz pat pēdējam brīdim palikusi nepamanīta. Kad viņa nonāca slimnīcā, ārsti atklāja pārsteidzošo patiesību – drīzumā piedzims mazulis.
Pēc aptuveni stundas pasaulē nāca bērns, padarot šo pieredzi par vienu no neparastākajām dzemdībām.
Šādi gadījumi gan ir ļoti reti, jo īpaši sievietēm vecumā pēc 40 gadiem. Parasti grūtniecību pavada dažādas pazīmes un izmaiņas organismā, taču dažkārt tās var būt ļoti vieglas vai sajauktas ar citām ar vecumu saistītām pārmaiņām.
Sievietes neparastais stāsts sociālajos tīklos izraisījis plašu rezonansi, daudziem atzīstot, ka grūti iedomāties, kā iespējams tik ilgi nezināt par gaidāmo mazuli.