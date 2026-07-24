Nopirka māju, to pat neapskatot. Iekšā viņu gaidīja šausminošs atradums
Tas, kam vajadzēja būt izdevīgam nekustamā īpašuma darījumam, izvērtās par īstu murgu. ASV Konektikutas štatā Edvards Markions izsolē par 525 000 dolāru (aptuveni 461 000 eiro) iegādājās māju, kuru pirms pirkuma nebija iespējams apskatīt no iekšpuses.
Kad jaunais īpašnieks pirmo reizi iegāja ēkā, viņš atrada trīs cilvēku mirstīgās atliekas.
Divas no tām jau identificētas – tās pieder 54 gadus vecajai Sallijai Annai Kešai un viņas 23 gadus vecajam dēlam Braienam. Trešās personas identitāte vēl tiek noskaidrota ar DNS analīzēm.
Policija norāda, ka pagaidām nekas neliecina par noziedzīgu nodarījumu un sabiedrībai briesmas nedraud. Tāpat nav konstatētas oglekļa monoksīda noplūdes pazīmes.
Joprojām nav zināms, kā cilvēki gājuši bojā un cik ilgi viņu mirstīgās atliekas atradušās mājā.
Īpašums tika pārdots piespiedu izsolē pēc tam, kad tā īpašnieki pārtrauca maksāt hipotekāro kredītu. Šādās izsolēs potenciālajiem pircējiem nav tiesību apskatīt mājas iekšpusi, tāpēc vairāk nekā 20 interesenti ēku varēja novērtēt tikai no ārpuses.
Pēc šausminošā atraduma Markions lūdzis atlikt darījuma pabeigšanu līdz brīdim, kad policija būs noslēgusi izmeklēšanu.