Elīna Fūrmane joprojām draudzīgās attiecībās ar bijušā drauga Mika Ozoliņa tēvu
Dziedātājas Olgas Rajeckas un grupas "Pērle" jaunās vinila plates "Labirints" klausīšanās vakarā pulcējās daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki. Viesu vidū bija arī DJ Ella - Elīna Fūrmane, kura pasākumā sirsnīgi sasveicinājās ar televīzijas producentu Māri Ozoliņu. Abi labprāt pozēja arī fotogrāfiem, apliecinot, ka joprojām uztur draudzīgas attiecības.
Savulaik Ella bija attiecībās ar Māra Ozoliņa dēlu, režisoru un kinoproducentu Miku Ozoliņu. Abi iepazinās pēc dziedātājas dalības "Talantu fabrikā 4", bet vēlāk Miks kļuva arī par Ellas pirmā videoklipa "Vēlreiz" režisoru. Lai arī abu attiecības sen ir pagātne, ar Ozoliņu ģimeni joprojām saglabājušās sirsnīgas attiecības.
Savulaik Miks Ozoliņš savā autobiogrāfiskajā grāmatā "1001 guru" atklāti aprakstīja attiecības ar Elīnu Fūrmani. Viņš neslēpa, ka tolaik dziedātāja viņam bijusi ļoti nozīmīga, taču pats neesot bijis gatavs uzticīgām un nopietnām attiecībām. “Tajā laikā, kad Elīna man spēja sniegt visu, ko vien es šobrīd spētu vēlēties, visi viņas piedāvājumi man šķita par maz manai garšas buķetei. Es viņu uztvēru kā muzikālu draugu, ar kuru attīstīju ne tikai savu dzirdes kultūru, bet arī mīlējos, draiskojos un mānījos,” raksta Miks. Grāmatā viņš arī atzīst, ka tajā dzīves posmā nav spējis atteikties no citiem romantiskiem un seksuāliem kārdinājumiem: “Tas bija laiks, kurā es nespēju ne apstāties, ne atteikties ne no viena seksuāla kārdinājuma, jaucot mātes ar meitām un māsas ar draudzenēm. Es nešķiroju, es vienkārši cēlu svārkus un izmantoju.”
Māris augstu vērtē Ellas talantu
Tieši Olgas jaunās plates prezentācijas vakarā Māris Ozoliņš atklāja, ka Ella varētu atgriezties projektā, ar kuru savulaik kļuva atpazīstama. “Man patīk viņas sparīgums. Mēs satikāmies, un, iespējams, izdosies viņu piesaistīt koncertšovam "Talantu fabrika pēc 20 gadiem. Toreiz un tagad",” viņš saka.
Olgas Rajeckas un grupas "PĒRLE" jaunās vinila plates "Labirints" klausīšanās vakars
15. jūlijā jaunajā "Veldzes" kultūras un mākslas kvartālā, "Down Street" mūzikas ierakstu veikalā notika dziedātājas Olgas Rajeckas un grupas "PĒRLE" ...
Pasākums Ozoliņam raisīja arī muzikālas atmiņas. Viņš stāsta, ka viena no viņam tuvākajām dziesmām ir "Tu jau zini", kuru savulaik pirmā iedziedāja tieši Olga Rajecka. Vēlāk dziesmu izpildījuši arī "Talantu fabrikas" dalībnieki un citi mākslinieki, tagad dziesma jaunā versijā ir izdota jaunajā platē. “Man bija patīkams pārsteigums dzirdēt, ka dziesma joprojām dzīvo savu dzīvi. Tā man pašam ir ļoti tuva – šķiet, tai izdevās laba lirika. Tā ir viena no tām dziesmām, par kuru man nav kauns,” atzīst Ozoliņš. Tagad šovu veterāns cer, ka pēc 20 gadiem uz vienas skatuves atkal satiksies skatītāju iemīļotie "Talantu fabrika" dalībnieki, un viņu vidū varētu būt arī Ella.