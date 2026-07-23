Raimonds Pauls joprojām iet ciemos un pats uzņem viesus
Pēdējā mēneša laikā maestro Raimonds Pauls gan pats savās mājās uzņēmis viesus, rīkojot muzikālu pēcpusdienu, gan arī ciemojies pie pasaulslavenās operzvaigznes Elīnas Garančas.
Ar kardiologa Andreja Ērgļa viedtālruņa uzņemto selfiju, kurā viņš nobildējies ar viesiem fonā, kas ieradušies ciemos pie pasaulslavenās operas dīvas Elīnas Garančas viņas Rīgas mājas dārzā, sociālajos tīklos padalījies Latvijas Restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis.
Kardiologs sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" koķeti norāda, ka bildes ievietošana sociālajos tīklos neesot ar viņu saskaņota, bet atklāj, ka ar Elīnas Garančas ģimeni draudzējas jau kopš bērnu dienām: “Mana jaunības dzīve bija saistīta ar bohēmu, ar maniem vecākiem. Es ļoti labi pazinu Elīnas mammu (izcilā vokālā pedagoģe Anita Garanča, kas jau devusies mūžībā), kas bija fenomenāla pedagoģe, pie kuras dziedātprasmi apguvuši daudzi Latvijas aktieri un dziedātāji. Patiesībā jau Elīnas mamma ar manu mammu (fizikālās terapijas ārste Asja Eglīte), kā arī ar pianisti Intu Villerušu (jau devusies mūžības ceļā) bija lielas draudzenes. Pēc tam Elīna pati kļuva par pasaules operas dīvu, bet es jau viņu zināju kopš bērnības. Elīna bija arī lielos draugos ar vienu no Intas Villerušas meitām Lauru. Tā ka mūsu draudzība nav pēkšņa, tā ir jau kopš seniem laikiem, sākās bērnībā un turpinājās pusaudžu vecumā,” par draudzību daudzu gadu garumā ar Elīnu Garanču stāsta Ērglis.
Šajā kompānijā omulīgi jūtas arī Raimonds Pauls, kas ir gan Andreja Ērgļa pacients, gan gadu gaitā kļuvis par labu draugu. “Visi jau Maestro zina kā izcilu komponistu, bet viņš ir arī fenomenāls pianists ar savu unikālo piesitienu. Tas, ko Maestro parasti runā, ir fantastiski. Lielākoties viņš runā par džezu, kā viņš to sāka, kā viņu klausījās. Tādā saistībā Maestro ir bijis pazīstams ar pianisti un koncertmeistari Intu Villerušu,” zina stāstīt Ērglis. Pauls bijis draudzīgās attiecībās arī ar Anitu Garanču, un nu viņam sirsnīga draudzība izveidojusies ar vokālās pedagoģes meitu Elīnu.
Taujāts, vai dakteris Andrejs Ērglis, apgrozoties tik muzikālā kompānijā, arī pats var meldiņu noturēt, viņš sāk smieties un atklāj, ka savulaik bērnudārzā dziedājis pie slavenās krustmātes Lienītes (leģendārā televīzijas bērnu raidījuma "Ciemos pie krustmātes Lienītes" vadītāja Liene Lūse). “Bet es nebiju sevišķi paklausīgs un diezgan ātri beidzu dziedāt. Televīzijas raidījumos pie Lienītes neiekļuvu, jo neizturēju disciplīnas dēļ, un par to man bija liela skaudība,” pagātnes notikumus atceras mediķis un piebilst, ka tagad tikai dzied mājās. Savukārt, kad kardiologs veic operācijas, viņš ļauj pacientiem izvēlēties mūziku, kas skan fonā: “To es Stenfordā iemācījos 1993. gadā, ka pacienti, kam veic invazīvās operācijas, viņus neiemidzinot, var paši izvēlēties to mūzikas stilu, ko vēlas dzirdēt fonā.”
Nesen arī Ērglis viesojās mājās pie Raimonda Paula, kur draugu lokā risinājās muzikāla pēcpusdiena. Šo viesību sastāvu komponists Raimonds Tiguls raksturojis īsi un kodolīgi – Rīgas vīru vokālais ansamblis "Genoveva 2026".
“Tad jau pēc šāda raksturojuma var saprast, ka, esot kopā ar Maestro, mazliet vienmēr ir joki. Taču Maestro klātbūtnē dziedāt ir ļoti jāuzmanās. Mums šad tad pie viņa notiek šādas muzikālas pēcpusdienas. Tas lielākais fenomens šādās tikšanās reizēs ir – kad Maestro ir labs garastāvoklis, viņš piesēžas pie klavierēm un nospēlē kādu fragmentu no saviem jaunajiem skaņdarbiem. Tā mums ir liela laime...”
Ērglis Paulu raksturo kā unikālu cilvēku: “Viņam piemīt tāds gara stiprums! Un viņš visu laiku strādā. Viņš noteikti dažkārt tik labi nejūtas, kas ir normāli. Bet par viņu ļoti labi rūpējas gan meita, gan mazmeitas, gan draugi. Arī es cenšos uzmanīt Maestro. Lai gan viņš stāsta, ka esmu viņu ar tām zālēm nobendējis, bet tā jau nav.”