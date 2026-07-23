"Stāvēju kā iemiets": zaglis, kurš mēnešiem no pagalma čiepa vīrieša apakšveļu, izrādījās bebrs
Jau ilgāku laiku kādam Polijas iedzīvotājam no pagalma regulāri pazuda uz veļas auklas izkārtās drēbes. Saimnieks ilgstoši lauzīja galvu, kas gan ar tām notiek un kuram gan radusies tik liela interese par viņa apakšbikšu kolekciju. Līdz kādu dienu viņam izdevās ļaundari pieķert nozieguma brīdī. Manīgais zaglis izrādījās neviens cits kā prāvs bebrs.
Palīdzību un padomu, kā tikt galā ar manīgo zvērēnu, saimnieks meklēja sociālajos tīklos. "Man ir problēma... Burtiski pārdesmit metrus no mājas atrodas dīķis.
Jau kādu laiku tur saimnieko bebrs, bet tas nav parasts bebrs. Tiklīdz kāds pienāk tuvāk, tas šņāc kā satrakota cūka.
Pirmo reizi mūžā kaut ko tādu dzirdēju un sākumā biju pārliecināts, ka niedrēs sēž kāda čūska," savu stāstu "Facebook" interešu grupā par zivju dīķu veidošanu un kopšanu iesāka interneta lietotājs.
Pirms dažām dienām dzīvnieka nekaunība pārsniegusi jebkādas robežas. "Izgāju ārā pārbaudīt, ko viņš atkal perina. Šis viltnieks ieskrēja pagalmā, norāva no veļas auklas tur žūstošās apakšbikses un ar tām zobos metās taisnā ceļā uz ūdeni!
Es stāvēju kā iemiets, bet viņš vēl pagriezās, uzšņāca man un pazuda ūdenī kā tāds dubļu dēmons.
epriekš bija pazudušas zeķes un krekli, bet es to nekādi nesasaistīju kopā. Nezinu, varbūt viņš to visu vāc sava midzeņa celtniecībai?" neizpratnē jautāja vīrietis.
"Skatiens kā mājas saimniekam"
Cietušais" vīrietis joko, ka bebrs uzvedas tā, it kā būtu izgājis īpašus kursus. "Viņš skatās uz mani tā, it kā būtu šīs teritorijas saimnieks, bet es – tikai iebrucējs," viņš dalās novērojumos.
Lai gan no malas situācija izklausās komiska, pašam saimniekam smiekli vairs nenāk. Saprotot, ka paša spēkiem ar nekaunīgo kaimiņu galā netiks, viņš vērsies pēc padoma sociālajos tīklos.
Vīrieti māc reālas bažas – vai tas vispār ir normāli, ka bebrs tik agresīvi šņāc, vai arī tā varētu būt kādas slimības pazīme?
Tāpat viņš lūdzis cilvēkiem pavisam praktiskus ieteikumus, kā zaglīgo grauzēju no sētas aizbiedēt.
Kā jau tas bieži notiek, komentētāji situāciju uztvēra ar krietnu devu humora. Ieraksts ātri vien savāca simtiem asprātīgu reakciju. "Viņam acīmredzot ir kāda vienošanās ar jenotu," joko kāds komentētājs. "Piedodiet, ka smejos, bet visa šī situācija šķiet neticama un ir brīnišķīgi aprakstīta. Es par bebriem neko nezinu, tāpēc žēl, ka nevaru palīdzēt," raksta cita lietotāja.
Vēl kāds asprātis ieteica: "Pieprasi viņam kompensāciju par apakšbiksēm!"
Lielākā daļa komentētāju gan ieteica vīrietim beigt cīnīties ar dabas likumiem, pamēģināt sadraudzēties ar dīvaino kaimiņu un vienkārši censties sadzīvot.