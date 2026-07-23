VIDEO. Aukstasinīgs kaķis skaidro attiecības ar kobru Ķīnas parkā
Sociālajos tīklos par virālu kļuvusi kāda tūrista nofilmētā drāma Ķīnas parkā, kur kaķis negrasījās atkāpties kobras priekšā.
Video, kas jūnijā ierakstīts Ķīnas austrumu Džedzjanas provinces Džoušaņas pilsētā, izskatās, ka tieši kaķis ir uzbrucējs, kaut gan nav skaidrs konflikta cēlonis. Kobra vairākas reizes cenšas pāriet pretuzbrukumā, taču nespēj neko kaķim padarīt, un beigās nolemj pamest kaujas lauku.
“AccuWeather” “TikTok” kontā publicētais video jau guvis gandrīz 35 miljonus skatījumu, 2,9 miljonus “patīk” un vairāk nekā 36 tūkstošus komentāru, no kuriem vairums apbrīno kaķa pašpārliecinātību tik bīstama radījuma priekšā. “Čalis bija tik pašpārliecināts, ka pagrieza galvu prom uz četrām sekundēm. Vājprātīga aura,” par kaķa aukstasinību izteicās kāds komentētājs. “Nekaunība aizgriezties. Es mīlu kaķus,” piebalsoja cits.
Citi pazobojās par to, ka kaķi var nebaidīties no potenciāli nāvējošajām kobrām un citiem briesmoņiem, bet baidās no ikdienišķām lietām. “Taču viņi baidās no slotām un putekļu sūcējiem,” par kaķu paradoksālo dabu pasmējās kāda komentētāja. “Bet viņi baidās no gurķiem,” ironizēja cits.
Kādēļ gan kaķis neizrādīja nekādas bailes no čūskas? Speciālisti skaidro, ka čūskām ir salīdzinoši vāja redze un dzirde, tās vairāk paļaujas uz vibrāciju un upuru siltuma uztveršanu. Savukārt kaķa ķermenis un mednieka instinkts padara to piemērotu šāda veida konfrontācijām, to lieliskā redze un dzirde, zibenīgie refleksi un veiklība parasti ļauj izvairīties no čūsku zobiem. Turklāt čūskas mēdz uzbrukt taisnā līnijā, kamēr kaķi spēj uzbrukt no dažādiem leņķiem, kas viņiem dod papildu priekšrocības.