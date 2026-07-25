Dažas gandrīz nav mainījušās! Vai atpazīsti šīs populārās latviešu aktrises viņu jaunības fotogrāfijās?
Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" athīva
Rēzija Kalniņa, Dita Lūriņa Egliena un Maija Doveika.
Testi

Dažas gandrīz nav mainījušās! Vai atpazīsti šīs populārās latviešu aktrises viņu jaunības fotogrāfijās?

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Šīs aktrises skatītāji pazīst jau daudzus gadus, taču vai atceries, kā viņas izskatījās karjeras sākumā? Laiks to pārbaudīt šajā zināšanu testā.

Dažas gandrīz nav mainījušās! Vai atpazīsti šīs po...

Šīs fotogrāfijas tapušas pirms daudziem gadiem, kad skatuves mākslinieces tikai sāka savu ceļu uz skatītāju sirdīm. Pārbaudi, cik labi tu pazīsti Latvijas skatuves un kino zvaigznes.

Tēmas

Zināšanu testsMaija DoveikaAgnese ZeltiņaBaiba Broka (aktrise)Dita Lūriņa-EglienaElīna VāneIeva SegliņaIlze Ķuzule-SkrastiņaIndra BurkovskaSanta DidžusRēzija Kalniņa

Citi šobrīd lasa