Rēzija Kalniņa, Dita Lūriņa Egliena un Maija Doveika.
Testi
Šodien 07:19
Dažas gandrīz nav mainījušās! Vai atpazīsti šīs populārās latviešu aktrises viņu jaunības fotogrāfijās?
Šīs aktrises skatītāji pazīst jau daudzus gadus, taču vai atceries, kā viņas izskatījās karjeras sākumā? Laiks to pārbaudīt šajā zināšanu testā.
Šīs fotogrāfijas tapušas pirms daudziem gadiem, kad skatuves mākslinieces tikai sāka savu ceļu uz skatītāju sirdīm. Pārbaudi, cik labi tu pazīsti Latvijas skatuves un kino zvaigznes.