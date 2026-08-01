Kāpēc 60. gados Latvijā apzināti būvēja šaurus dzīvokļus: atbilde pārsteigs daudzus
Miljoniem dzīvokļu hruščovkās gadu desmitiem tika būvēti ar virtuvēm, kurās knapi varēja ietilpt viens cilvēks, un tas nebija projektētāju kļūdas dēļ, bet gan apzināts valsts lēmums.
Sākotnēji šādu māju dzīvokļos virtuvēm atvēlēja 7,5 kvadrātmetrus, pēc tam platību samazināja līdz 6,3, bet vēlāk — pat līdz 4,5 kvadrātmetriem, raksta "Oboz.ua".
Nelielajam padomju laika mājokļu izmēram bija divi iemesli — ideoloģisks un tīri praktisks. Pirmajos PSRS pastāvēšanas gados liela personiskā telpa tika uzskatīta par buržuāzisku palieku: vērtību sistēma tika veidota ap kolektīvu dzīvesveidu — kopīgu virtuvi, kopīgu vannas istabu un kopdzīvi ar kaimiņiem.
Savukārt vēlme norobežoties savās četrās sienās tika uztverta aizdomīgi un kā antisociāla.
Tomēr jau 1950. gados šis modelis saskārās ar masveida urbanizācijas realitāti. Miljoniem cilvēku pārcēlās uz pilsētām, un valstij bija steidzami un lēti jānodrošina viņiem mājokļi — tā radās vesela arhitektūras parādība, ko vēlāk nosauca par "hruščovkām".
Nonākot pie varas, PSKP ģenerālsekretārs Ņikita Hruščovs izvirzīja mērķi nodrošināt katrai ģimenei atsevišķu mājokli — kaut arī šauru, toties savu. Tieši dzīvokļa atsevišķums, nevis tā platība, kļuva par galveno prioritāti.
Mazāka platība nozīmēja zemākas būvniecības un uzturēšanas izmaksas, kas lieliski iederējās plānveida ekonomikas loģikā, tāpēc valsts pat likumdošanā nostiprināja samazinātas dzīvojamās platības normas uz vienu cilvēku.
Mīts par virtuvi kā izsekošanas instrumentu
Virtuvju platības samazināšana līdz 4,5 kvadrātmetriem radīja padomju pilsoņu vidū īpašu teoriju. Cilvēkiem, kurus bija iebiedējušas specdienestu darbības, šķita, ka valsts apzināti samazināja virtuves, lai tajās fiziski nevarētu pulcēties cilvēku grupas bīstamu sarunu dēļ. Daži pat apgalvoja, ka esot redzējuši slepenus dokumentus ar šādu norādi.
Šī versija gandrīz noteikti ir pilsētas leģenda: līdz šim nav atrasts neviens oficiāls dokuments, kas noteiktu virtuves izmērus ar mērķi veikt izsekošanu, lai gan internetā regulāri parādās cilvēki, kuri apgalvo, ka šādus dokumentus esot "redzējuši".
Patiesais iemesls — Hruščova estētika
Patiesie virtuves samazināšanas iemesli ir daudz labāk dokumentēti, un tiem nav nekā kopīga ar sazvērestības teorijām. Ņikita Hruščovs personīgi apbrīnoja amerikāņu "laboratorijas tipa" virtuves, ko bija redzējis izstādēs, un uzskatīja, ka virtuvei jābūt tikai funkcionālai vietai ēdiena gatavošanai, nevis telpai ilgstošām pasēdēšanām.
Runājot par VDK darbību, šīs iestādes aģenti patiešām uzraudzīja pilsoņu sarunas, taču to darīja ar daudz efektīvākiem līdzekļiem nekā virtuves kvadrātmetri.