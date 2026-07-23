Stulbs un vēl stulbāks: pēc vērienīga ķēriena zagļus Kalifornijā iegāž viena darbība
Divi vīrieši ASV Kalifornijas štatā pēc vērienīgas zādzības nokļuvuši aiz restēm pēc tam, kad viņi izdarīja mūsdienās ļoti populāru darbību, kas šajā situācijā bija vairāk nekā neapdomīga.
53 gadus vecais Daniels Lemass un 49 gadus vecais Deniss Tilijs arestēti sakarā ar vairāk nekā 100 000 dolāru vērto transportlīdzekļu, instrumentu un vara vadu nozagšanu, veicot ielaušanos kādā Amerikenkenjonas uzņēmumā, pavēstīja vietējais policijas departaments.
Ielaušanās notikusi 6. jūlijā, un izmeklētāji identificēja šajā noziegumā iesaistītos divus transportlīdzekļus, nododot šo informāciju kaimiņu apgabalu tiesībsargājošajām iestādēm. Nākamajā dienā Alamedas apgabala likumsargi apturēja vienu no šiem transportlīdzekļiem un aizturēja pie stūres esošo Lemasu. Dienu vēlāk atrada arī otru automašīnu un arestēja Tiliju.
Ko tad tādu neprātīgu bija izdarījuši ļaundari, atvieglojot policistu darbu? Izrādās, likumsargi Lemasa telefonā atrada fotogrāfijas, kurās viņš redzams lepni pozējot nozieguma vietā!
Veicot kratīšanu kādā mājā, policistiem izdevies atrast daļu no nozagtajiem priekšmetiem.
“The California Post” vēsta, ka Lemass pret 25 000 dolāru drošības naudu atbrīvots no apcietinājuma, kamēr Tilijs palicis aiz restēm.