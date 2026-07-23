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Šodien 13:18
"Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Jesica Zundovska pēc dibena plastiskās operācijas pirmo reizi iziet deju zālē
Pirmie deju soļi izrādās daudz sarežģītāki, nekā sākumā šķitis. Raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Jesica un Juris Zundovski dodas uz deju nodarbību, kur ne tikai mācās koordināciju un ritmu, bet arī cenšas atrast kopīgu soli. Lai gan sākumā netrūkst mulsuma un neveiklu brīžu, abi to uztver ar humoru.
“No sākuma bija nedaudz satraukums, jo domāju, ka izskatīsimies tizli. Un mēs arī izskatījāmies,” atzīst Jesica. Deju skolotājs iepazīstina pāri ar pašiem pamatiem – stāju, ķermeņa koordināciju un tā dēvēto dejas “kvadrātiņu”, kas ir viena no pamatkombinācijām pāru dejās. Lai gan teorijā viss šķiet vienkārši, praksē izrādās, ka sinhroni kustēties nemaz nav tik viegli.
Papildu izaicinājumu Jesicai rada arī nesenā plastiskā operācija. Viņa neslēpj, ka šī ir pirmā nopietnākā fiziskā aktivitāte pēc ilgākas atveseļošanās. “Baidos, ka pēc dibena operācijas tas nav iespējams,” Jesica Zundovska bilst trenerim, nespējot pareizi izpildīt kādu vingrinājumu.