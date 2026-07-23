"Es arī knapi velkos, bet dzīvoju!" Uz Latviju pārbēgusī Krievijas žurnāliste Božena Rinska pastāsta par Allas Pugačovas sastapšanu Jūrmalā
Uz Latviju pārbēgusī Krievijas žurnāliste Božena Rinska pastāstījusi par savu draugu tikšanos ar Allu Pugačovu Jūrmalā, norādot, ka 77 gadus vecā dziedātāja "staigā diezgan možā solī".
Pēc Rnskas teiktā, viņas paziņas Pugačovu satikuši pastaigu takā gar jūru kopā ar viņas bērniem, kas dzimuši savienībā ar humoristu Maksimu Galkinu — 12 gadus vecajiem dvīņiem Hariju un Lizu.
Lizu ieinteresējis kāda garāmgājēja taksis, un cilvēki viņai pastāstījuši, ka suns jau ir cienījamā vecumā un pārcietis operāciju, ziņo ārvalstu mediji.
"Nu," sacījusi Alla, "es arī knapi eju, tik tikko velku kājas. Bet es taču dzīvoju. Lai arī viņa dzīvo. Un ar prieku!" Rinska atstāstīja Pugačovas vārdus, piebilstot no sevis, ka "Alla Borisovna šosezon staigā diezgan možā solī" un "starp citu, bez spieķa".
Gan Riska, gan Pugačova pameta Krieviju pēc kara sākuma 2022. gadā un tagad dzīvo ārzemēs. Božena apmetusies uz dzīvi Latvijā, bet dziedātāja ar Galkinu un viņu bērniem dzīvo Kiprā, un šobrīd viņa ieradusies Jūrmalā.
Internetā periodiski parādās Pugačovas fotogrāfijas, un viņas fani pievērsuši uzmanību tam, ka zvaigzne ir notievējusi un pārvietojas, izmantojot spieķi.
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