Trakā pasaule
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VIDEO: “pūkainais kurjers” pieķerts Krievijas cietumā ar aizdomīgu kravu
Krievijā atklāts neparasts mēģinājums nogādāt ieslodzītajiem aizliegtas vielas – šoreiz par “kurjeru” bija kļuvis kaķis.
Incidents noticis Ņižņijnovgorodas apgabala labošanas darbu kolonijā Nr. 17. Cietuma darbinieki pamanīja dzīvnieku, pirms tas paguva iekļūt ieslodzījuma vietas teritorijā.
Kaķim ap kaklu bija piestiprinātas divas paštaisītas auduma apkakles, kurās bija paslēptas aizliegtas vielas.
Slepeno kravu atklāja dienesta suns
Pēc dzīvnieka aizturēšanas notikuma vietā ieradās kinologs ar dienesta suni. Pārbaude apstiprināja, ka apkaklēs patiešām atradās narkotiskās vielas.
Cietuma pārstāvji norādīja, ka kaķis pēc pārbaudes nav cietis un tika palaists brīvībā.
Lai gan ieslodzījuma vietās regulāri tiek atklāti dažādi kontrabandas mēģinājumi, šis gadījums izcēlies ar īpaši neparastu “piegādes līdzekli” – dzīvnieku, kurš, visticamāk, pats nemaz nenojauta par savu lomu šajā shēmā.