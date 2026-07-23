VIDEO: “pūkainais kurjers” pieķerts Krievijas cietumā ar aizdomīgu kravu
Foto: ekrānuzņēmums no video
Trakā pasaule

VIDEO: “pūkainais kurjers” pieķerts Krievijas cietumā ar aizdomīgu kravu

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Krievijā atklāts neparasts mēģinājums nogādāt ieslodzītajiem aizliegtas vielas – šoreiz par “kurjeru” bija kļuvis kaķis.

VIDEO: “pūkainais kurjers” pieķerts Krievijas ciet...

Incidents noticis Ņižņijnovgorodas apgabala labošanas darbu kolonijā Nr. 17. Cietuma darbinieki pamanīja dzīvnieku, pirms tas paguva iekļūt ieslodzījuma vietas teritorijā.

Kaķim ap kaklu bija piestiprinātas divas paštaisītas auduma apkakles, kurās bija paslēptas aizliegtas vielas.

Slepeno kravu atklāja dienesta suns 

Pēc dzīvnieka aizturēšanas notikuma vietā ieradās kinologs ar dienesta suni. Pārbaude apstiprināja, ka apkaklēs patiešām atradās narkotiskās vielas.

Cietuma pārstāvji norādīja, ka kaķis pēc pārbaudes nav cietis un tika palaists brīvībā.

Lai gan ieslodzījuma vietās regulāri tiek atklāti dažādi kontrabandas mēģinājumi, šis gadījums izcēlies ar īpaši neparastu “piegādes līdzekli” – dzīvnieku, kurš, visticamāk, pats nemaz nenojauta par savu lomu šajā shēmā.
 

Tēmas

Krievija

Citi šobrīd lasa