Ugunsgrēkā cietusi hokejista Kobas Jasa ģimenes leģendārā pirts; no ēkas glābj divus cilvēkus
Postošs ugunsgrēks svētdienas naktī izcēlies Priedainē, kur liesmās cietusi kādreizējā Latvijas izlases hokejista Kobas Jasa ģimenes pirts. No ugunsgrēkā plosītās ēkas pa otrā stāva logu tika izglābti divi cilvēki, bet glābšanas darbu laikā traumas guva arī viens ugunsdzēsējs.
Kā vēsta raidījums "Degpunktā", ugunsgrēks izcēlās ēkas pirmajā stāvā ierīkotajā malkas pirtī. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji operatīvi evakuēja divus cilvēkus pa otrā stāva logu un nepieļāva liesmu izplatīšanos uz pārējo ēku.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Bulduru posteņa komandieris Lauris Žerdiņš stāsta, ka dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 5.39. Tomēr glābšanas operācija neiztika bez cietušajiem. Viens no ugunsdzēsējiem, kāpjot pa kāpnēm, paslīdēja, nokrita un guva traumas. Viņš tika nogādāts Rīgas 2. slimnīcā, kur nopietni savainojumi netika konstatēti.
Precīzs ugunsnelaimes cēlonis vēl tiek noskaidrots. Pirts saimniece, hokejista Kobas Jasa mamma Marika, pieļauj, ka nelaimi varēja izraisīt pārkarsusi apkures sistēma pēc trīs dienu intensīvas pirts kurināšanas un lielā karstuma. Vienlaikus viņa uzsver, ka tie ir tikai pieņēmumi un galīgo atbildi sniegs izmeklēšana.
Priedaines pirts jau 26 gadus ir Kobas Jasa ģimenes uzņēmums. Pirms dažiem gadiem hokejists žurnālam "Santa" atklāja, ka pirts uzcelta īpaši skaistā vietā priežu meža ielokā pie upes un to iecienījuši ne tikai regulārie apmeklētāji, bet arī vairāki Latvijā pazīstami hokejisti. "Pats pirtī eju reizi nedēļā, bet mamma – pat divas reizes nedēļā," toreiz stāstīja Jass. Viņš arī atklāja, ka pirtī jau gadiem dzīvo circeņi, kas tautas ticējumos tiek uzskatīti par mājas svētības simbolu.
Pirts telpās bija izvietoti arī Kobas Jasa hokeja krekli, fotogrāfijas un izcīnītās trofejas. Agrāk ēku izīrēja arī svinībām, taču vēlāk no tā atteicās.
Pēc ugunsgrēka Priedaines pirts savā "Facebook" lapā paziņojusi, ka uz laiku darbu pārtrauc. Saimnieki norāda, ka ēkā notiek remontdarbi un pirts, visticamāk, būs slēgta vismaz līdz jūlija beigām.