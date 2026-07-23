Jāņa Jarāna sieva atzīst - ir viena lieta, ko vīram nav izdevies mainīt
Lai arī aktieris Jānis Jarāns ikdienā esot mierīgs un nosvērts cilvēks, sievai Dagnijai gadu gaitā tā arī nav izdevies viņu atradināt no viena nelāga ieraduma - kāda lamuvārda, kas ik pa laikam izsprūk brīžos, kad sakrājusies spriedze.
Kā atzīst Dagnija kanāla "360" diskusiju raidījumā "Burku studijā!", ar laiku viņa to iemācījusies pieņemt. Sarunas laikā Dagnija neslēpj, ka dzīve līdzās sabiedrībā atpazīstamam cilvēkam nav radījusi grūtības. Viņasprāt, svarīgākais ir saprast otru cilvēku un necensties dzīvot tikai viņa ēnā. “Tā nav ēnas puse. Tā ir vienkārši totāla otra cilvēka sapratne,” saka Dagnija, uzsverot, ka viņa vienmēr bijusi pašpietiekama un nekad nav paļāvusies uz vīra popularitāti.
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Viņa atklāj, ka abu kopdzīvē netrūkst arī ikdienišķu domstarpību. Dagnija sevi raksturo kā pedantisku cilvēku, kuram patīk kārtība, tāpēc reizēm viņa mēdzot vīru pabārt. Savukārt Jānim ir kāds ieradums, kuru sievai tā arī nav izdevies izskaust. “Viņam ir viens nelāgs lamuvārds, no kā es nevaru atradināt. Bet es pieļauju, ka tas ir labākais veids, kā viņš izlaiž ārā spriedzi, kas sakrājas,” atklāj Dagnija.
Viņa piebilst, ka pēc tik daudziem kopā pavadītiem gadiem abi ir iemācījušies pieņemt viens otra rakstura īpatnības, un tieši tas palīdzējis saglabāt saskanīgu un ilgu laulību.