Toms Kalderauskis jaunajā dziesmā "Tas tevi nebiedē" dalās ar personisku stāstu
Dziedātājs un dziesmu autors Toms Kalderauskis izdod jaunu singlu "Tas tevi nebiedē" - personisku stāstu par brīdi, kad cilvēks apstājas, paskatās sev acīs un saprot, ka svarīgākās atbildes visu laiku bijušas daudz tuvāk, nekā licies.
Ikviena cilvēka dzīvē pienāk brīdis, kad ierastais vairs neder. Kad atbilžu kļūst mazāk nekā jautājumu un vienīgais, ko vari darīt, ir spert nākamo soli. Tieši šādos brīžos mēs visbiežāk saprotam, kas patiesībā esam, saka Toms.
“Dziesma “Tas tevi nebiedē” ir par īstu satikšanos ar sevi. Emocionalitāte ir skaista cilvēka daļa. Taču pienāk brīdis, kad emocijas pārņem visu tavu pasauli un kļūst tik skaļas, ka vairs nespēj sadzirdēt pats sevi. Varu sev un jums visiem godīgi atzīt, ka pārāk ilgi savu prieku un mieru meklēju citos cilvēkos. Biju pazudis dažādu atkarību varā un, pašam nemanot, soli pa solim attālinājies no sevis, no savas būtības un no tā, kas patiesībā esmu. Tas ir stāsts par drosmi beidzot ieklausīties sevī. Dzīve ir šodien, ne vakar un ne rīt. Viss ir mūsu pašu rokās,” stāsta Toms. Singlu papildina videoklips, ko filmējis un montējis videogrāfs Harijs Blāze. Tajā nav stāsta klasiskā izpratnē – nav notikumu virknes, nav dramatisku pavērsienu. Ir tikai cilvēks un viņa atspulgs spogulī. Šī šķietami vienkāršā ideja kļūst par videoklipa galveno motīvu, vizuāli turpinot dziesmas vēstījumu par sevis pieņemšanu, godīgumu pret sevi un drosmi ieskatīties sev acīs.
Dziesmas autori ir Roberts Memmēns (Robert Ox), Toms Kalderauskis un Liene Atvara. Ieraksts tapis producenta Roberta Memmēna vadībā, viņš piedalījies arī piebalsu ierakstā kopā ar Juliannu Tīrumu.