Rīga gatavojas vienam no gada skaļākajiem koncertiem: atklāta visa svarīgā informācija apmeklētājiem
Jau pavisam drīz Mežaparka Lielajā estrādē pulcēsies tūkstošiem mūzikas fanu, lai baudītu pasaules zvaigžņu Pitbull un Lil Jon uzstāšanos. Koncerts ir pilnībā izpārdots, tāpēc organizatori aicina apmeklētājus laikus pārbaudīt biļetes, izvēlēties pareizo ieeju un rēķināties ar ilgāku ierašanās laiku.
Lai izvairītos no sastrēgumiem pie ieejām, apmeklētāju plūsma Mežaparkā tiks sadalīta divos virzienos – A un B. Katram koncerta apmeklētājam paredzētais virziens un ieeja būs norādīti uz biļetes.
Svarīgi – nedoties uz tuvāko vai ierasto ieeju. Organizatori brīdina, ka, izvēloties nepareizo ieeju, iekļūšana teritorijā var aizņemt ievērojami ilgāku laiku.
Koncerta programma
- 17.00 – atveras Mežaparka Lielās estrādes ieejas
- 19.15 – DJ Disko Drew
- 20.00 – Lil Jon
- 21.10 – Pitbull
- 22.55 – plānotais koncerta noslēgums
Kuras ieejas izmantot?
A virziena biļešu īpašniekiem:
- A4 ieeja – personām ratiņkrēslos, Golden Circle (A) un Early Entry biļetēm;
- A5, A6 un A7 – stāvvietas (A) biļetēm;
- 8. ieeja – personām ratiņkrēslos un Golden Platform / Area (VIP) biļešu īpašniekiem.
B virziena biļešu īpašniekiem:
- B9 un B10 – stāvvietas (B) biļetēm;
- B12 – Golden Circle (B) biļetēm.
Organizatori atgādina – pie ieejām notiks biļešu pārbaude un personīgo mantu kontrole, tādēļ lielā apmeklētāju skaita dēļ process var prasīt papildu laiku.
Biļeti labāk sagatavot jau iepriekš
Ja biļete ir telefonā, to ieteicams lejupielādēt ierīcē pirms ierašanās, jo koncerta teritorijā interneta pārklājums var būt ierobežots.
Biļetes nedrīkst publicēt sociālajos tīklos vai pārsūtīt citiem – katram unikālajam svītrkodam iespējama tikai viena izmantošana. Ja kods jau būs noskenēts, atkārtota ieeja ar šo biļeti nebūs iespējama.
Koncertu drīkst apmeklēt no četru gadu vecuma. Savukārt jauniešiem līdz 16 gadiem pēc plkst. 22.00 sabiedriskā vietā jāatrodas vecāku vai aizbildņa pavadībā.
Kā ērtāk nokļūt Mežaparkā?
Organizatori aicina uz koncertu doties kājām vai izmantot sabiedrisko transportu, jo automašīnu novietošanas iespējas Mežaparkā būs ierobežotas.
Ērtākie maršruti:
- 11. tramvajs līdz pieturai “Mežaparks/ZOO”;
- 9. un 48. autobuss līdz “Mežaparks/ZOO”;
- vilciens līdz stacijai “Mangaļi”.
Sadarbībā ar Rīgas satiksme pirms un pēc koncerta tiks nodrošināti papildu reisi.
Pēc koncerta papildu transports kursēs aptuveni no 23.35, pielāgojoties apmeklētāju plūsmai.
Ko drīkst un ko nedrīkst ienest koncertā?
Lai koncerts noritētu droši, apmeklētājiem aizliegts ienest:
- ieročus un pašaizsardzības līdzekļus;
- sprādzienbīstamas, toksiskas un viegli uzliesmojošas vielas;
- lietussargus;
- mājdzīvniekus;
- selfie nūjas;
- profesionālo foto un video tehniku ar maināmiem objektīviem;
- lāzeriekārtas;
- bērnu ratiņus;
- lielas somas, kuru tilpums pārsniedz piecus litrus;
- jebkādus ēdienus un dzērienus.
Organizatori iesaka līdzi paņemt lietusmēteli, ausu aizbāžņus un nelielu daudzumu skaidras naudas ātrākai norēķināšanai tirdzniecības vietās.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam īpaši ieteicams izmantot dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Dzērieniem būs depozīta glāzes – iespējams palīdzēt Ukrainai
Koncertā tiks izmantotas atkārtoti lietojamas depozīta glāzes. Par katru glāzi būs jāmaksā 1 eiro depozīts, kas pēc glāzes nodošanas tiks atmaksāts uz maksājumu karti.
Apmeklētāji varēs arī izvēlēties depozītu ziedot iniciatīvai “Music Saves Ukraine”, kas palīdz atjaunot kara skartās Ukrainas mūzikas un mākslas skolas.
Koncerta teritorijā būs četri glāžu nodošanas un septiņi ziedošanas punkti.
Organizatori aicina apmeklētājus savlaicīgi pārbaudīt biļetes, iepazīties ar teritorijas plānu un uz koncertu ierasties laikus, lai pasaules līmeņa šovu Mežaparkā varētu sākt baudīt bez lieka stresa.