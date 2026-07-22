Topošā karaļa Džordža 13. dzimšanas dienā karaļnams dalās ar iepriekš neredzētām fotogrāfijām
Topošais Lielbritānijas karalis princis Džordžs 22. jūlijā atzīmē 13. dzimšanas dienu. Par godu nozīmīgajam dzīves pavērsienam viņa vecāki — princis Viljams un Velsas princese Ketrīna — publiskojuši jaunas dēla fotogrāfijas.
Fotogrāfa Meta Porteusa uzņemtajā attēlā, kas tapis Kensingtonas pilī pēc jūnijā notikušās ceremonijas "Trooping the Colour", Džordžs redzams tumši zilā uzvalkā un baltā kreklā ar atvērtu apkakli. Jaunais princis fotogrāfijā smaida un izskatās nepiespiests. Pie attēla viņa vecāki pievienojuši īsu sveicienu: "Daudz laimes 13. dzimšanas dienā, Džordž!".
Tāpat karaļnams publicējis video, kurā Džordžs iemūžināts dažādās dzīves situācijās - kāpelējot ar brāli Luisu pa klintīm, spēlējot kriketu un samīļojot suni. "Paldies par visiem dzimšanas dienas vēlējumiem Džordžam," pie ieraksta norādījis karaļnams.
Princis Džordžs ir pirmais rindā uz Lielbritānijas troni pēc sava tēva, prinča Viljama valdīšanas laika, un viņa vecāki cenšas nodrošināt, lai dēlam būtu pēc iespējas piepildītāka bērnība. Vienlaikus viņš tiek pakāpeniski sagatavots saviem nākotnes pienākumiem.
Pēdējos gados Džordžs arvien biežāk parādās publiskos pasākumos kopā ar ģimeni, taču viņa vecāki rūpīgi izvēlas šīs reizes, lai pasargātu dēlu no pārmērīgas publikas uzmanības. Viņš kopā ar vecākiem un karali Čārlzu piedalījies pasākumos kara veterāniem, devies kopā ar tēvu uz labdarības organizācijām, kā arī dažkārt pavadījis vecākus sporta pasākumos. Šovasar Džordžs kopā ar māti Ketrīnu apmeklēja arī Vimbldonas tenisa turnīra finālu.
Pēc vasaras brīvlaika princim sāksies jauns dzīves posms — septembrī viņš uzsāks mācības prestižajā Ītonas koledžā, kur savulaik mācījās arī viņa tēvs princis Viljams. Līdz šim Džordžs izglītojies kopā ar saviem jaunākajiem brāļiem un māsu, taču turpmāk viņš nonāks jaunā vidē. Kāds karaļnamam tuvs avots iepriekš norādīja: "Džordžs vienmēr ir vēlējies sekot sava tēva pēdās."
Karaļnama vēstures pētniece Sallija Bedela Smita uzsvērusi Ītonas nozīmi prinča sagatavošanā nākotnes pienākumiem. "Ītona Viljamam bija ļoti nepieciešama vide. Tā arī Džordžam nodrošinās stingru izglītību, kas būs vajadzīga viņa topošajai lomai [sabiedrībā]," viņa sacīja.