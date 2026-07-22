Īrijas krastos izskalota 150 gadus veca Grenlandes haizivs - autopsija atklāj unikālas detaļas par tās dzīvi
Grenlandes haizivis ir vieni no noslēpumainākajiem okeāna iemītniekiem — tās dzīvo aukstajos Arktikas ūdeņos simtiem metru dziļumā, un par to dzīvesveidu zinātnieki joprojām zina ļoti maz. Tagad neparasta iespēja pētniekiem radusies Īrijā, kur krastā izskalots aptuveni 150 gadus vecs šīs sugas eksemplārs.
Kad Īrijas vaļu un delfīnu pētnieki saņēma ziņu par beigtu haizivi Slaigo grāfistes piekrastē, sākotnēji viņi domāja, ka runa ir par parasto milzu haizivi — sugu, kas šajos ūdeņos ir sastopama. Tomēr eksperti atklāja ko daudz retāku — Grenlandes haizivi, kas Īrijā iepriekš nebija konstatēta.
Pēc Īrijas Nacionālā muzeja iniciatīvas haizivs tika nogādāta izpētei laboratorijā, un autopsijas rezultāti atklājuši jaunas detaļas par šīs maz izpētītās sugas dzīvi. Lai gan viens būtisks jautājums joprojām palicis neatbildēts...
Haizivs piedzima laikā, kad ASV prezidents bija Abrahams Linkolns
Pēc haizivs izmēra — tā stiepās aptuveni trīs metru garumā un svēra 200 kilogramus — pētnieki lēš, ka haizivs bijusi 150 līdz 200 gadus veca. Tas nozīmē, ka tā piedzima aptuveni tajā pašā laikā, kad ASV valdīja prezidents Abrahams Linkolns. Tomēr jāpiemin, ka Grenlandes haizivīm 150 gadi ir salīdzinoši jauns vecums — šajā dzīves posmā tās, pēc ekspertu teiktā, tikai sasniedz dzimumgatavību. Kopumā šie dzīvnieki var nodzīvot pat 400 līdz 500 gadus.
"Žēl, ka tā noticis. Šim dzīvniekam bija nepieciešami 150 gadi, lai sasniegtu vecumu, kad tas varētu vairoties un palīdzēt atjaunot populāciju, un, iespējams, tam nemaz netika dota šāda iespēja," BBC sacīja Īrijas Vaļu un delfīnu grupas jūras bioloģe Emīlija De Lūza.
Haizivs sirds svēra 34 kilogramus
Grenlandes haizivis parasti izaug līdz četru vai piecu metru garumam un var svērt līdz pat 2,5 tonnām. Tās dzīvo simtiem vai pat tūkstošiem metru dziļumā aukstajos Ziemeļatlantijas Arktikas ūdeņos, tāpēc zinātniekiem tās ir ļoti grūti novērot un pētīt.
Īrijā izskalotais eksemplārs pētniekiem deva iespēju iegūt jaunu informāciju par šo sugu. Laboratorijā haizivs tika pārbaudīta, lai noskaidrotu, vai tai nav bijuši kādi ievainojumi, taču tādi netika atrasti. Turpmākai izpētei zinātnieki izņēma aptuveni 50 kilogramus smago haizivs aknu, 34 kilogramus smago sirdi, kā arī kuņģi un gremošanas traktu.
Pētniece Džasmina Stavenova Džerelma skaidroja, ka izmeklēšana ļāvusi rūpīgāk izpētīt Grenlandes haizivs īpašības un tās pielāgošanos dzīvesveidam dziļajos okeāna ūdeņos. Tā atklāja, ka šie dzīvnieki galvenokārt barojas ar jūras gultnē atrastām mirušu dzīvnieku atliekām un spēj izmantot barību arī tad, kad tā jau ir sadalīšanās procesā. "Haizivis šīs atliekas ēd neatkarīgi no sadalīšanās stadijas — tās izmanto katru iespēju, lai barotos," sacīja zinātniece.
Pētnieki atklājuši, ka haizivij bija lieliski piemēroti zobi šādam uzturam. "Augšējie zobi bija taisni un ļoti asi, bet apakšējie auga divos dažādos virzienos, gandrīz kā zāģis. Tas ir ideāls mehānisms, lai haizivis spētu noplēst gabalus no jūras gultnē atrastiem dzīvniekiem," skaidroja Stavenova Džerelma.
Tomēr pētniekiem joprojām nav izdevies noskaidrot precīzu haizivs nāves iemeslu. Pētniece De Lūza norādīja, ka tika konstatētas izmaiņas vienā no haizivs sēkliniekiem, kā arī tās liesa bija neparastā krāsā. Pētnieki pieļauj, ka, iespējams, tās nāvi izraisīja kāda slimība, kas ārēji nebija pamanāma. Zinātnieki cer, ka turpmāka orgānu izpēte viņiem palīdzēs labāk izprast šo ārkārtīgi ilgi dzīvojošo un joprojām maz izpētīto sugu.