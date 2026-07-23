Dizainere Baiba Ladiga-Kobajaši atjauno vecvecmammas zīda segas
Dizainere Baiba Ladiga-Kobajaši sākusi atjaunot savas vecvecmāmiņas, baltvācietes Annas Emīlijas Rozinski-Koch, zīda segas, kas darinātas ap 1922. gadu Jelgavā, Sniķes krogā, kur viņa bija atvērusi savu zīda segu roku izšūšanas darbnīcu.
"Man šī vasara paies, darbojoties savā biznesā un paralēli tam atjaunojot vecvecmammas zīda segas. Pavisam ir saglabājušies pieci izšūto segu dizaini. Tas ir finansiāls un laikietilpīgs process. Esmu saņēmusi arī daļēju Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Pieļauju, ka nepaspēšu to paveikt viena gada laikā, jo katra sega ir rūpīgs mēneša darbs. Labi, ka šo piecu segu dizaini bija saglabājušies, tad es tos digitalizēju, un nu arī var izšūt. Tas ir ļoti sarežģīti, jo viss iet dubultā caur vilnas pildījumu, kas arī ir Latvijā ražots. Vienīgi zīdu pašlaik Latvijā neražo. Taču, starp citu, mans vīrs Redži kā arhitekts šobrīd piedalās senās Rīgas "Zīda fabrikas" atjaunošanā Briāna ielā. Interesanti, ka kādreiz šajā fabrikā mana vecvecmamma iepirka zīdu," sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāsta Baiba Ladiga-Kobajaši.
Viņa piebilst, ka šīs vecvecmāmiņas leģendārās segas neatjauno viena, bet ir piesaistījusi gan izšuvējas – tekstilmākslas speciālistes –, gan arī vēsturniekus. “Visi muzeji, kurus esmu uzrunājusi, ir ļoti ieinteresēti. Sākot ar Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju un beidzot ar Jelgavas muzeju "Dauderi", jo vecvecmamma strādāja Jelgavā. Vecvecmammai ir bijuši vairāki segu dizaini, bet tikai pieci no tiem ir saglabājušies. Tad nu šo mantojumu es arī atjaunoju. Savukārt es radīšu arī pati savus zīda segu dizainus. Tie būs jau tāda modernizētā versija, ko varēs pārvērst modē."
"Iespējams, mana dzimta ir viena no senākajām zīda dzimtām Eiropā. Mūsu zīda stāsts aizsākās pirms trim paaudzēm pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Vecvecmāmiņa iemācījās skrodera amatu un ap 1922. gadu Jelgavā, Sniķes krogā ar dzirnavām, kas atradās Lielupes krastā, pie tilta, bija izveidojusi zīda segu roku izšūšanas darbnīcu. Viņai bija daži darbinieki, kas izstrādāja savus dizainus, kuri ar rokām izšūti uz zīda, kas izgatavots Rīgā, "Zīda fabrikā". Mūsu dzimtas zīda ceļš turpinās, tieši tāpēc uz Latviju pie manis ciemos bija atbraukuši žurnālisti no Vācijas televīzijas kanāla "ARD", kas šo stāstu bija dzirdējuši. Viņi izveidoja pat 45 minūšu garu raidījumu. Tā kā mana vecvecmamma bija baltvāciete, tad viņiem tas ir lepnums, jo savā ziņā tas ir arī senās Vācijas mantojums. Protams, ka viss tika iznīcināts kara laikā, tostarp arī vecvecmāmiņas dzirnavas pie Lielupes. Paldies Dievam, ka ir saglabājušās piecu zīda segu skices un fotogrāfijas, tad es varu realizēt šo projektu. Kad viss būs paveikts un segas būs gatavas, rīkošu izstādes atklāšanas pasākumu,” atklāj dizainere.
Savukārt Baibas vīrs, japāņu arhitekts Reidži Kobajaši, strādā arhitektu birojā "Mailitis Architects", ko vada arhitekts Austris Mailītis. Patlaban viņš kopā ar pilnsabiedrību "Mark arhitekti" piedalās jaunās koncertzāles "Rīgas filharmonija" (bijušais "Kongresu nams") projekta izstrādē. Tā kā pārim pašlaik ir daudz darāmā Latvijā, uz vīra dzimteni Japānu viņi plāno lidot rudenī. Baiba un Reidži gredzenus mija 2015. gadā un par savu dzīvesvietu izvēlējās Latviju.