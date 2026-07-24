Rēzija Kalniņa pēc šķiršanās atkal jūtas brīva
Aktrise Rēzija Kalniņa atkal laimīgi smaida un izskatās atplaukusi pēc piedzīvotajiem kāpumiem un kritumiem laulības dzīvē ar diriģentu Aināru Rubiķi. Tiesa gan, oficiālā šķiršanās vēl tikai priekšā.
Mēdz teikt, ka, noslēdzoties emocionāli sarežģītām attiecībām, cilvēki burtiski atplaukst. Šķiet, ka to var attiecināt arī uz aktrisi un režisori Rēziju Kalniņu.
Izejot sabiedrībā, viņa atkal priecīgi smaida un ir atguvusi sievišķīgo enerģiju. Daudzi aktrises talanta cienītāji pamanījuši pārmaiņas Rēzijas izskatā un viņas laipno smaidu, kas liecina, ka aktrise ir atguvusi spēku pēc tam, kad pielikts punkts attiecībām ar vīru Aināru Rubiķi. Tiesa gan, Kalniņa līdz šim nav paudusi kritiku par abu laulību un tajā piedzīvoto, kamēr Rubiķis plaši klāstījis savu viedokli un medijos apspriedis laulības izjukšanas iemeslus.
Radošā pāra laulībā pēdējā laikā klājies dažādi. Pērn Rēzija un Ainārs bija nonākuši uz šķiršanās sliekšņa, bet jau pāris mēnešus vēlāk abi, rokās sadevušies, apmeklēja Torņakalna baznīcu. Izskatījās, ka attiecībās iestājies ne tikai pamiers, bet notikusi arī piedošana un salabšana. Taču tas nebija uz ilgu laiku, un šajā pavasarī pēc 12 gadu ilgas laulības dzīves pāris nolēma iet katrs savu ceļu. Rēzija sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāstījusi, ka juridiski laulība vēl nav šķirta un šā gada oktobrī ir gaidāma tiesas sēde.
Rēzija Kalniņa vienlaikus ar bijušā vīra publisko paziņojumu par šķiršanos nofilmējās galvenajā lomā režisora Ulda Cipsta romantiskajā drāmā "Magdalēnas zeme". Pašlaik filma ir nosūtīta uz lielajiem kinofestivāliem un, iespējams, ziemā piedzīvos Latvijas pirmizrādi.
"Kas Jauns" šomēnes Rēziju sastapa kultūrtelpā "Ola Foundation", kur svinīgā atmosfērā tika atklāta mākslinieka Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai veltītā izstāde "Pagātne tagadnē".
Imanta Lancmaņa jubilejas izstādes atklāšana
Kultūrtelpā "Ola Foundation", svinīgā un izsmalcinātā atmosfērā atklāta izcilā mākslinieka, mākslas vēsturnieka un sabiedriskā darbinieka Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai ...
Aktrise pastāstīja, ka pašlaik ir apmetusies Ragaciemā, kur viņai ir “darba nometne”: “Dzīvoju pie brīnišķīgas sievietes Lailas Lazdiņas. Strādāju pie "Trīs musketieriem", ko 22. jūlijā sākšu iestudēt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Pašlaik rit ļoti intensīvs darbs. Es nemaz tā nemāku atpūsties. Viena mana draudzene stāstīja, kā viņas vecmamma laukos mazmeitai pēc dārza ravēšanas ir teikusi: “Tu noguri, meitiņ, no darbiņa, labi, tad iedošu tev citu darbiņu!” Tas ir pilnībā par mani.”
Patlaban Latvijā ir ieradies arī Tiroles Simfoniskā orķestra galvenais diriģents un Kaseles Valsts teātra ģenerāldirektors Ainārs Rubiķis, kuru skatītāji varēja redzēt 11. jūlijā koncertā "Manai dzimtenei" Mežaparka estrādē, diriģējot kopkori, bet 17. jūlijā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, tradicionālajā "Jūrmalas festivālā" koncertā "Dzimuši Latvijā" viņš diriģēja "Jūrmalas festivāla" orķestri.
Koncerts "Dzimuši Latvijā" 2026. gada "Jūrmalas festivālā"
"Jūrmalas festivāla" ietvaros 2026. gada 17. jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēja klausītāju iemīļotais koncerts "Dzimuši Latvijā", kurā uz vienas skatuves satiekas ...