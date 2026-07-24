Rēzija Kalniņa pēc šķiršanās atkal jūtas brīva
Foto: Mārtiņš Ziders
Rēziju ļoti uzrunāja šī Imanta Lancmaņa glezna ar ziedu motīviem: “Skatoties uz šo gleznu, pārņem dejavu sajūta, jo tajā atainots laiks, kas man liekas tik pazīstams. Te redzams, cik patiesībā pasaulei vajadzētu būt rāmai.”
Slavenības

Rēzija Kalniņa pēc šķiršanās atkal jūtas brīva

Santa Sergejeva

Žurnāls "Kas Jauns"

Seko Jauns.lv Google

Aktrise Rēzija Kalniņa atkal laimīgi smaida un izskatās atplaukusi pēc piedzīvotajiem kāpumiem un kritumiem laulības dzīvē ar diriģentu Aināru Rubiķi. Tiesa gan, oficiālā šķiršanās vēl tikai priekšā.

Rēzija Kalniņa pēc šķiršanās atkal jūtas brīva...

Mēdz teikt, ka, noslēdzoties emocionāli sarežģītām attiecībām, cilvēki burtiski atplaukst. Šķiet, ka to var attiecināt arī uz aktrisi un režisori Rēziju Kalniņu.

Foto: Mārtiņš Ziders
Kultūrtelpas "Ola Foundation" pagalmā, atklājot Imanta Lancmaņa izstādi, sākās lietus. Taču pat tas nespēja sabojāt Rēzijai garastāvokli, viņa vakaru pavadīja ar sirsnīgu smaidu, baudot mākslu.
Kultūrtelpas "Ola Foundation" pagalmā, atklājot Imanta Lancmaņa izstādi, sākās lietus. Taču pat tas nespēja sabojāt Rēzijai garastāvokli, viņa vakaru pavadīja ar sirsnīgu smaidu, baudot mākslu.

Izejot sabiedrībā, viņa atkal priecīgi smaida un ir atguvusi sievišķīgo enerģiju. Daudzi aktrises talanta cienītāji pamanījuši pārmaiņas Rēzijas izskatā un viņas laipno smaidu, kas liecina, ka aktrise ir atguvusi spēku pēc tam, kad pielikts punkts attiecībām ar vīru Aināru Rubiķi. Tiesa gan, Kalniņa līdz šim nav paudusi kritiku par abu laulību un tajā piedzīvoto, kamēr Rubiķis plaši klāstījis savu viedokli un medijos apspriedis laulības izjukšanas iemeslus.

Radošā pāra laulībā pēdējā laikā klājies dažādi. Pērn Rēzija un Ainārs bija nonākuši uz šķiršanās sliekšņa, bet jau pāris mēnešus vēlāk abi, rokās sadevušies, apmeklēja Torņakalna baznīcu. Izskatījās, ka attiecībās iestājies ne tikai pamiers, bet notikusi arī piedošana un salabšana. Taču tas nebija uz ilgu laiku, un šajā pavasarī pēc 12 gadu ilgas laulības dzīves pāris nolēma iet katrs savu ceļu. Rēzija sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāstījusi, ka juridiski laulība vēl nav šķirta un šā gada oktobrī ir gaidāma tiesas sēde.

"Kas Jauns" šomēnes Rēziju sastapa kultūrtelpā "Ola Foundation", kur svinīgā atmosfērā tika atklāta mākslinieka Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai veltītā izstāde "Pagātne tagadnē".

Svinīgā un izsmalcinātā atmosfērā atklāta Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai veltītā izstāde "Pagātne tagadnē".

Imanta Lancmaņa jubilejas izstādes atklāšana

Kultūrtelpā "Ola Foundation", svinīgā un izsmalcinātā atmosfērā atklāta izcilā mākslinieka, mākslas vēsturnieka un sabiedriskā darbinieka Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai ...

Aktrise pastāstīja, ka pašlaik ir apmetusies Ragaciemā, kur viņai ir “darba nometne”: “Dzīvoju pie brīnišķīgas sievietes Lailas Lazdiņas. Strādāju pie "Trīs musketieriem", ko 22. jūlijā sākšu iestudēt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Pašlaik rit ļoti intensīvs darbs. Es nemaz tā nemāku atpūsties. Viena mana draudzene stāstīja, kā viņas vecmamma laukos mazmeitai pēc dārza ravēšanas ir teikusi: “Tu noguri, meitiņ, no darbiņa, labi, tad iedošu tev citu darbiņu!” Tas ir pilnībā par mani.”

Foto: no privātā arhīva
Ar šo attēlu aktrise un režisore Rēzija Kalniņa dalījusies sociālajos tīklos. Te viņa redzama jūras krastā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem un pati jau šovasar ieguvusi skaistu, zeltaini brūnu iedegumu. Pie attēla Rēzija pierakstījusi tekstu: “Katram savs stāsts… Lai sevi attaisnotu… Pateicība Dievam, ka man ir dāvāta brīvība būt… No meliem... izlikšanās… izpušķošanās… Pateicība Dievam par brīvību beidzot atkal būt sievietei ar lielo burtu.” Lūgta izskaidrot šo vēstījumu, aktrise norāda, ieraksts nav saistīts ar viņas privāto dzīvi, bet gan sajūtām, kādas viņu pārņem, esot pie jūras: “Kā visi mani draugi zina – jūra ir mana brīvība!”
Ar šo attēlu aktrise un režisore Rēzija Kalniņa dalījusies sociālajos tīklos. Te viņa redzama jūras krastā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem un pati jau šovasar ieguvusi skaistu, zeltaini brūnu iedegumu. Pie attēla Rēzija pierakstījusi tekstu: “Katram savs stāsts… Lai sevi attaisnotu… Pateicība Dievam, ka man ir dāvāta brīvība būt… No meliem... izlikšanās… izpušķošanās… Pateicība Dievam par brīvību beidzot atkal būt sievietei ar lielo burtu.” Lūgta izskaidrot šo vēstījumu, aktrise norāda, ieraksts nav saistīts ar viņas privāto dzīvi, bet gan sajūtām, kādas viņu pārņem, esot pie jūras: “Kā visi mani draugi zina – jūra ir mana brīvība!”

Patlaban Latvijā ir ieradies arī Tiroles Simfoniskā orķestra galvenais diriģents un Kaseles Valsts teātra ģenerāldirektors Ainārs Rubiķis, kuru skatītāji varēja redzēt 11. jūlijā koncertā "Manai dzimtenei" Mežaparka estrādē, diriģējot kopkori, bet 17. jūlijā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, tradicionālajā "Jūrmalas festivālā" koncertā "Dzimuši Latvijā" viņš diriģēja "Jūrmalas festivāla" orķestri.

"Jūrmalas festivāla" ietvaros 2026. gada 17. jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēja klausītāju iemīļotais koncerts "Dzimuši Latvijā", kurā uz vienas skatuves satiekas pasaules atzinību guvuši Latvijas mūziķi un jaunās paaudzes talanti.

Koncerts "Dzimuši Latvijā" 2026. gada "Jūrmalas festivālā"

"Jūrmalas festivāla" ietvaros 2026. gada 17. jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēja klausītāju iemīļotais koncerts "Dzimuši Latvijā", kurā uz vienas skatuves satiekas ...

Tēmas

Ainārs RubiķisOla FoundationDzimuši LatvijāRēzija KalniņaImanta

Citi šobrīd lasa