Eduards Tralmaks.
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Šodien 06:34
Hokejists Eduards Tralmaks brauc ar ekskluzīvu "Ferrari"
Hokejists Eduards Tralmaks, kas bija viens no šā gada "Astoņu nāciju kausa" 3×3 hokeja turnīra rīkotājiem un vienlaikus pārstāv arī Latvijas izlasi uz ledus, pirmajā sacensību dienā ieradās īpaši pamanāmi.
Kā novērojis žurnāls "Kas Jauns", pie pašas arēnas ieejas viņš novietoja spilgti sarkanu "Ferrari Portofino M", kas uzreiz piesaistīja apkārtējo uzmanību. Pēc visa spriežot, Tralmaks uz turnīru ieradies ar vienu no itāļu autoražotāja elegantajiem sporta auto modeļiem. Šāda automašīna nav lēts prieks - jauna "Ferrari Portofino M" cena parasti ir ap 230 000 līdz 280 000 eiro, bet ar papildu aprīkojumu tā var pārsniegt arī 300 000 eiro. Arī lietota šā modeļa automašīna maksā vairāk nekā 200 000 eiro.
Spilgti sarkans "Ferrari" Rīgas ielās nav bieži sastopams skats.
Tralmaks pēdējos gados kļuvis par vienu no spilgtākajiem Latvijas hokejistiem. Šovasar viņš parakstīja līgumu ar NHL klubu Edmontonas "Oilers", saņemot vēl vienu iespēju piepildīt sapni par spēlēšanu pasaules spēcīgākajā hokeja līgā.