“Laima Rendezvous Jūrmala” mēģinājums
Jau piektdien Jūrmalā sāksies viens no gaidītākajiem vasaras muzikālajiem notikumiem — "Laima Rendezvous Jūrmala 2026". Kamēr skatuve gatavojas lielajiem vakariem, ...
FOTO: Aminata, Markus Riva un citas slavenības piedalās Laima Vaikules festivāla mēģinājumā
Jau piektdien Jūrmalā sāksies viens no gaidītākajiem vasaras muzikālajiem notikumiem — festivāls "Laima Rendezvous Jūrmala 2026". Kamēr skatuve gatavojas lielajiem vakariem, jau šodien mēģinājumā tikās daudzas pašmāju slavenības.
Festivāls "Laima Rendezvous Jūrmala" 2026 notiks no 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē, un tas uz skatuves pulcēs Latvijas mūzikas spilgtākos vārdus. Uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzstāsies gan Latvijas estrādes atzīti meistari, gan spilgti jaunās paaudzes pārstāvji, kas veido mūsdienu Latvijas mūzikas skanējumu.
Katrs no trim festivāla vakariem publikai piedāvās savu programmu un unikālu Latvijas mākslinieku sastāvu. Par muzikālajiem vēstniekiem un visu trīs festivāla dienu vadītājiem kļūs Latvijas estrādes galvenie džentlmeņi - Jānis Stībelis un Normunds Rutulis. Viņi ne tikai priecēs skatītājus ar negaidītiem duetiem kopā ar kolēģiem uz skatuves, bet katram vakaram piešķirs arī savu šarmu, smalku humoru un nevainojamu konferansjē māku.
Festivālā uzstāsies arī tādi populāri mākslinieki kā — Intars Busulis, Aminata un grupa “Citi Zēni”. Intars Busulis ir viens no atpazīstamākajiem Latvijas dziedātājiem, kura priekšnesumus raksturo izteiksmīgs vokāls, enerģiska skatuves klātbūtne un cieša saikne ar publiku. Aminata, Eirovīzijas 2015. gada fināliste, festivālā piedāvās īpašu programmu, kurā skanēs gan klausītāju iecienītākās dziesmas, gan kompozīcijas no jaunākā albuma “Liela meitene”. Savukārt grupa “Citi Zēni”, kas plašāku atpazīstamību ieguva pēc dalības Eirovīzijā 2022 ar dziesmu “Eat Your Salad”, festivāla apmeklētājiem piedāvās savu enerģisko popa, fanka, neo-soula un repa skanējumu.
Tāpat 24. jūlijā, atklāšanas vakarā, uz skatuves kāps Azerbaidžānas popmūzikas zvaigzne Efendi, savukārt 26. jūlijā, tradicionālajā gala koncertā, uzstāsies Latvijas šī gada Eirovīzijas pārstāve Atvara. Festivāls aicina visus piedzīvot Latvijā mūsdienīgākās un spilgtākās muzikālās balsis vienuviet, radot īpašu vasaras atmosfēru Jūrmalā.