Kasparam Kambalam Turcijā izsaka vilinošu darba piedāvājumu
Raidījumā "Slavenības. Bez filtra" Kambalu ceļojums Turcijā tuvojas noslēgumam, taču pirms došanās mājās Kasparu sagaida negaidīts pārsteigums. Kāds turks uzaicina viņu apskatīt citu viesnīcu, kur sportiskajam latvietim tiek izteikts pavisam reāls darba piedāvājums.
Viesnīca specializējas sporta un aktīvās atpūtas programmās, tāpēc tās pārstāvji meklē treneri, kurš vasaras sezonā varētu vadīt basketbola nodarbības viesiem, galvenokārt tūristiem no Vācijas. Iepazīstot plašo sporta infrastruktūru, Kaspars neslēpj sajūsmu. “Es esmu dubultais sportists – basketbols un bokss. Pirms pieciem mēnešiem man bija pēdējā cīņa, un tagad trenējam arī bērnus,” viņš stāsta, apliecinot, ka šāds darbs viņam būtu pa prātam.
Izrādās, viesnīcā pieejams profesionāls boksa rings, basketbola laukumi, pludmales volejbols, futbols un citas sporta aktivitātes. Turklāt tā ir paredzēta tikai pieaugušajiem, apvienojot sportisku dzīvesveidu ar izklaidi. Kamēr Kaspars uz piedāvājumu raugās ar lielu entuziasmu, Olga situāciju vērtē piesardzīgāk. Viņa neslēpj, ka vīru vienu uz visu vasaru šādā vidē atstāt nevēlētos. “Vienu pašu viņu arī nedrīkst laist, jo viesnīca ir tikai pieaugušajiem – tur ir sports un ballītes,” saka Olga.