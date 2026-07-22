Šo sestdien Cēsīs tiks svinēta "Imantdienu" 50. gadskārta. Ieskaties FOTO no iepriekšējo gadu koncertiem
Šo sestdien, 25. jūlijā, Cēsīs ar krāšņu koncertu, kurā piedalīsies dziedātāji Olga Rajecka, Agnese, Uģis Roze, grupas "Autobuss debesīs", "Raxtu Raxti", "Menuets" un citi mākslinieki, tiks svinēta "Imantdienu" 50. gadskārta.
Par godu šim nozīmīgajam notikumam, kura aizsākums meklējams pirms 50 gadiem – tālajā 1976.gadā -, aicinām ielūkoties "Imantdienu" vēsturē, pārlapojot fotogaleriju ar mirkļiem no 1998., 2013. un 2016. gada "Imantdienām".
Mirkļi no 1998., 2013. un 2016. gada "Imantdienām"
Mirkļi no 1998., 2013. un 2016. gada "Imantdienām".
25. jūlijā Cēsu pils parka estrādē ar vērienīgu un krāšņu koncertu tiks svinēta leģendāro "Imantdienu" 50 gadu jubileja, vienlaikus – arī Imanta Kalniņa 85. dzimšanas diena un Cēsu 820. dzimšanas diena. Koncerta sākums - pulksten 20. "Imantdienu" jubilejas koncerta pirmajā daļā muzicēs Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā, kā arī dziedātāji Olga Rajecka, Uģis Roze un ģitārists Aivars Gudrais, muzikālā apvienība “Raxtu Raxti”, “Tev tuvumā” (Ilze Ķuzule-Skrastiņa un Artūrs Skrastiņš, Kristiāna Stirāne, Līva Kalniņa, Elvijs Bušs), Agnese, Ainars Mielavs, Aleksandra Špicberga, otrajā daļā – grupa “Autobuss debesīs” kopā ar Vidzemes kamerorķestri, bet noslēgumā – leģendārā grupa “Menuets”, tā ka gaidāma arī viņu sadziedāšanās ar publiku, kas ir šā pasākuma neatņemama sastāvdaļa.
“Jau tagad gaisā virmo sajūta, ka tas būs kaut kas īpašs, jo ar "Imantdienām" lieliski iezīmēsies Cēsu 820 gadu jubilejas pasākumu programma. Un arī šā gada jubilāra Imanta Kalniņa vēlēšanās ir, lai šajā vakarā klausītāji un mākslinieki svin svētkus no sirds!” pauž mūziķis un koncerta mākslinieciskais vadītājs Marts Kristians Kalniņš.
“Kā reiz pa jokam teica Raimonds Bartaševics, “Menuets” ir hrestomātisks ansamblis, kura dziesmas zina un koncertos dzied līdzi klausītāji vecumā no sešiem līdz 96 gadiem, un, protams, tas attiecas arī uz "Imantdienām", un tas ir tik jauki, kad publika dzied līdzi un dejo pie skatuves -, tas rada īpašu gaisotni,” aicinot uz "Imantdienām", saka grupas “Menuets” solists Adrians Kukuvass un piebilst: “Man šķiet, ka “Menuets” un "Imantdienas" kopš padomju laikiem, kad cilvēkiem tika “skalotas smadzenes”, joprojām ir kā svaiga elpa un zīmols, kuru novērtē gan mūziķi, gan klausītāji. Un kur nu vēl tas mirklis, kad publika ieslēdz mobilo telefonu gaismiņas -, tad vispār rodas sajūta, ka esi citā galaktikā un laiktelpā. Tas vienmēr mūsu koncertus padara par svētkiem, un domāju, ka tā būs arī šā gada "Imantdienās"!”, savukārt dziedātāja Agnese atzīst: “Man ir patiess prieks piedalīties "Imantdienu" jubilejas koncertā, kas solās būt īpašs un bagāts ar skaistām kompozīcijām. Šie svētki vieno cilvēkus caur mūziku un atmiņām, un ar nepacietību gaidu iespēju kļūt par daļu no šī īpašā piedzīvojuma. Man būs kopīgas uzstāšanās gan ar Ainaru Mielavu, gan Shipsea un citiem izciliem mūziķiem, tāpēc ticu, ka kopā radīsim neaizmirstamu vakaru!”
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