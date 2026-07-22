Informē par "Ghetto Games" festivālu Ventspilī
Jau šajā nedēļas nogalē, no 24. līdz 26. jūlijam, Ventspils jau 14. reizi kļūs par Baltijas aktīvākās nedēļas nogales galvaspilsētu, ...
FOTO: Ventspili pārņems adrenalīns: pēc divām dienām sāksies vērienīgais Ghetto Games festivāls
Pēc divām dienām Ventspilī sāksies viens no gaidītākajiem ielu sporta notikumiem Baltijā – Ghetto Games festivāls (GGFEST). Pirms lielā starta festivāla organizatori un sportisti tikās preses konferencē Rīgā, kur iepazīstināja ar šī gada programmu, dalībniekiem un gaidāmajām sacensībām.
Preses konferencē piedalījās Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans, olimpiskais čempions un pasaulē titulētākais 3x3 basketbolists Nauris Miezis, viens no pasaules vadošajiem agresīvā inline skrituļslidošanas sportistiem Nils Jansons, kā arī pasaules 6. vietas īpašniece skūteru frīstailā Ļera Štekerhofa.
No 24. līdz 26. jūlijam Ventspils jau četrpadsmito reizi kļūs par ielu sporta un aktīvās atpūtas centru, pulcējot dalībniekus no vairāk nekā 30 pasaules valstīm. Trīs dienu laikā sportisti sacentīsies vairāk nekā 20 disciplīnās, bet apmeklētāji varēs baudīt ne tikai augsta līmeņa sacensības, bet arī mūziku, ēdienus un dažādas aktivitātes visai ģimenei.
Festivāla programmā būs 3x3 basketbols, futbols, BMX frīstails, skeitbords, skrejriteņi, florbols, cīņu sports, teniss, disku golfs, e-sports un citas disciplīnas. Organizatori īpaši aicina uz festivālu ģimenes ar bērniem – visas nedēļas nogales garumā darbosies bērnu zona ar dažādām aktivitātēm un izklaidēm.
Neiztrūkstoša festivāla daļa būs arī Ghetto Food Festival, kur apmeklētāji varēs baudīt ielu virtuves ēdienus, kā arī vakara programma ar mūziku un DJ priekšnesumiem.
Šogad festivālā īpaša uzmanība pievērsta arī jauniešu izaicinājumiem – sadarbībā ar Bērnu aizsardzības centru notiks konference “Sarunu ceļojums”, kurā eksperti, pedagogi, vecāki un jaunatnes darbinieki diskutēs par jauniešu atkarībām un uzvedības problēmām.
Ghetto Games festivāls Ventspilī norisināsies no 24. līdz 26. jūlijam. Ieeja pasākumā ir bez maksas.