TV būs skatāms jauns erudīcijas šovs "Viens pret visiem"
Vai esi tas, kurš, skatoties televīzijas viktorīnas, vienmēr zina pareizo atbildi? Tagad ir iespēja to pierādīt visai Latvijai.
Kanāls "360" aicina pieteikties jaunajam erudīcijas šovam "Viens pret visiem" – Latvijā vēl nebijušam televīzijas formātam, kur vienam spēlētājam būs jāstājas pretī kādai sabiedrībā zināmai personībai un zinošiem ekspertiem. Speciāli kanālam ir izstrādāts Latvijā vēl nebijis televīzijas erudīcijas spēļu formāts – viena spēlētāja cīņa pret veseliem trim pretiniekiem! Pretinieku pusē būs sabiedrībā zināma personība un divi spēcīgi erudīcijas eksperti. Tavā pusē – zināšanas un pareizā taktika. Rezultātā veidojas aizraujoša cīņa – viens pret visiem.
Spēli vadīs Gustavs Terzens, bet "Visi" komandā kopā ar slavenību dažādās kombinācijās spēlēs erudīcijā jau zināmas personības – Ģirts Trencis, Sintija Meijere, Andris Spricis, Liene Mekša, Raitis Boļšakovs, Kristaps Rozītis un citi. Dalībniekiem “Viens” komandā būs iespēja ne vien izvēlēties sev izdevīgākās jautājumu tēmas, bet arī novirzīt sarežģītākos jautājumus pretinieku komandai. Tāpēc uzvar tas, kurš prot domāt ne tikai gudri, bet arī stratēģiski.
Vēlies izaicināt slavenību, parādīt savas erudīcijas prasmes visai Latvijai un laimēt vērtīgu balvu? Piesakies “Viens pret visiem” jau tagad!