"Michelin" restorāna īpašniekam draud cietumsods par skudrām desertā
Dienvidkorejā prokuratūra pieprasījusi viena gada cietumsodu kāda Michelin zvaigžņu restorāna īpašniekam, kurš apsūdzēts par neatļautu skudru izmantošanu desertu pagatavošanā.
Restorāns, kuram piešķirtas divas Michelin zvaigznes, skudras izmantojis kā piedevu sorbetiem 15 kārtu ēdienkartē. Taču Dienvidkorejā skudras nav iekļautas to kukaiņu sarakstā, kurus atļauts izmantot pārtikā.
Prokuratūra papildus lūgusi restorānam piemērot 20 miljonu Dienvidkorejas vonu (aptuveni 13 500 eiro) naudas sodu.
Restorāna īpašnieks atzinis, ka skudras tika pasniegtas viesiem, taču uzsvēris, ka tās bija tikai neliela ēdienkartes daļa un klientiem tika piedāvātas arī alternatīvas bez skudrām.
Lieta nonāca atklātībā pēc tam, kad pārtikas drošības iestādes internetā atrada klientu atsauksmes ar fotogrāfijām, kurās redzami ēdieni ar skudrām.
Izmeklētāji lēš, ka četru gadu laikā restorānā izmantotas aptuveni 49 000 skudru, kas ievestas no ASV un Taizemes. Pārbaudēs arī konstatēts, ka kukaiņi saturējuši ievērojami vairāk smago metālu nekā atļautie pārtikā izmantojamie kukaiņi.
Restorāna īpašnieks aizstāvoties norādījis, ka skudras kā sastāvdaļa tiek izmantotas arī citās pasaules valstīs.
Tiesas spriedums gaidāms 2. septembrī.