18 gadu vecumā traģiski gājusi bojā filmu "Godzilla" zvaigzne Keilija Hotla
18 gadu vecumā autoavārijā ASV Merilendas štatā gājusi bojā nedzirdīgā aktrise Keilija Hotla (Kaylee Hottle), kura plašāku atpazīstamību ieguva, atveidojot Džiju filmās "Godzilla vs. Kong" un "Godzilla x Kong: The New Empire".
Kā medijam TMZ pastāstīja aktrises tēvs Džošua Hotls, avārija notika otrdienas agrā rītā. Jauniete atradās 1995. gada "Honda Accord" automašīnā, kad tās vadītājs zaudēja kontroli pār spēkratu un iebrauca grāvī. Ceļā uz slimnīcu Keilijas sirds apstājās, diemžēl mediķiem viņas dzīvību glābt neizdevās.
Meitenes tēvs sociālajos tīklos publicētā video atklāja, ka pēc traģiskās ziņas saņemšanas devies no Teksasas uz Merilendu, lai pārvestu meitas mirstīgās atliekas.
Keilija Hotla uzauga daudzās paaudzēs nedzirdīgā ģimenē un aktrises karjeru sāka jau deviņu gadu vecumā, filmējoties reklāmās. Plašāku atzinību viņa ieguva 2021. gadā, kad filmā "Godzilla vs. Kong" atveidoja Džiju – meiteni, kura ar zīmju valodas palīdzību sazinās ar Kongu. Šajā lomā viņa iejutās arī 2024. gada filmā "Godzilla x Kong: The New Empire".