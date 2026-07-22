Nansijai Garkalnei "Carnival Youth" koncerts beidzas traumpunktā
Dodoties uz grupas "Carnival Youth" koncertu Mežaparka Zaļajā teātrī, dziedātājai Nansijai Garkalnei vakars izvērtās pavisam citāds, nekā cerēts. Vēl pirms koncerta sākuma viņa neveiksmīgi savainoja pirkstu, bet pēc pasākuma bija spiesta doties uz traumpunktu.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", vēl pirms ieiešanas "Carnival Youth" koncerta norises vietā Nansija kopā ar draudzeni un žurnālisti Kristīni Garklāvu nolēma iemūžināt saulaino vakaru. Tieši Kristīne ierosināja nofilmēt īsu video saules staros. Filmēšanas laikā Nansija, skrienot un priecīgi palecoties, neveiksmīgi ar kāju uzsita pa roku un savainoja pirkstu. Dziedātāja stāsta, ka sāpes bijušas tik spēcīgas, ka tās varētu salīdzināt ar sajūtu, kad pirksts tiek iespiests automašīnas durvīs. Tā nu viņa lielāko daļu koncerta pavadījusi ar ledus kompresi pie rokas, ledu izprasot vienā no ēdienu vagoniņiem. Sākumā Nansija domājusi, ka pirksts ir vienkārši sasists, tāpēc nav steigusies pēc palīdzības.
Tomēr, sāpēm nemazinoties, tajā pašā naktī viņa devās uz traumpunktu. Rentgena izmeklējumā lūzums netika konstatēts, taču mediķis ieteica pirkstu fiksēt ar šinu. Pati dziedātāja neslēpj vilšanos par piedzīvoto, norādot, ka mediķis neesot bijis īpaši ieinteresēts viņas pašsajūtā. “Man likās, ka viņš bija attiecīgajā stāvoklī, tāpēc pat nezinu, vai visu, ko viņš teica, varēja ņemt par pilnu,” viņa atceras. Nansija vien pārliecinājusies, ka pirksts paliks vietā. “Es viņam pajautāju – pirksts turēsies vietā? Viņš atbildēja: jā. Ar to man pietika,” viņa saka. Šinu dziedātāja nēsāja tikai trīs dienas, jo tā būtiski apgrūtināja trauku mazgāšanu un citus ikdienas darbus. Lai arī pirksts vēl kādu laiku bijis zilgans un jutīgs, nopietnākas sekas trauma nav atstājusi.
Izrādās, šī nav pirmā reize, kad Nansija piedzīvojusi neparastu negadījumu. Dziedātāja atceras, ka 12 gadu vecumā, mēģinot “noķert” internetu no kaimiņiem, neveiksmīgi uzlēkusi uz palodzes un savainojusi kājas mazo pirkstiņu. Sākumā viņa pat nenojauta, ka tas ir salauzts, un turpināja iet. “Es sapratu, ka kaut kas velkas līdzi. Paskatījos uz leju, un kājas mazais pirkstiņš bija gandrīz 90 grādu leņķī,” viņa atminas. Toreiz trauma izrādījās daudz nopietnāka, nācās nēsāt ģipsi un kādu laiku pārvietoties ar kruķiem.