Premjers Andris Kulbergs tomēr nevēlas atklāt, cik izmaksāja viņa sievas viesošanās Parīzē
Aizvadītajā nedēļā uz Franciju darba vizītē devās Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs. Turp viņu pavadīja premjera kundze Anna Kulberga, kuras brauciens bijis privāti apmaksāts. Vai premjers atklās, cik tas ģimenei izmaksājis?
Kā jau ziņots, Parīzē ministru prezidents Andris Kulbergs 13.-14. jūlijā piedalījās Labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē un pēc Francijas prezidenta Emanuela Makrona ielūguma - arī svinīgajos pasākumos par godu Francijas Republikas Nacionālajai dienai. Sociālajos tīklos Kulbergs atklājis, ka viņa kundzes brauciens valstij nav izmaksājis neko - visus izdevumus ir sedzis viņš pats. Premjers arī norādīja, ka viņam tas nešķiet pareizi, bet “kā ir, tā ir”.
Portāls Jauns.lv Kulbergam vaicāja, cik tad šis brauciens izmaksājis, taču summu premjers nosaukt nevēlējās: "Ņemot vērā, ka kundzes izmaksas šajā braucienā tika segtas no ģimenes budžeta, summa netiks atklāta."
Kulberga ikdienā strādā atbildīgā amatā mārketinga jomā kādā no "Tet" grupas uzņēmumiem, tāpēc Jauns.lv premjeram vaicāja, vai viņš "jebkādā kapacitātē šobrīd iesaistās TET/LMT jautājumā? Vai nav bažu, ka arī publiskā soctīklu retorika varētu pietuvoties interešu konfliktam?". Uz to premjers norādīja, ka "TET/LMT ir Ekonomikas ministrijas kompetence. Tādēļ bažu par interešu konfliktu šeit noteikti nav".
Kulbergas tērpu autore bijusi Latvijas modes māksliniece Natālija Jansone. “Makrona kundze personīgi izteica man komplimentu par eleganto tērpu!” premjera kundze neslēpj prieku par atzinību, kuru vienā no pasaules modes galvaspilsētām Parīzē saņēmusi no Francijas pirmās lēdijas Brižitas Makronas.
Natālijas Jansones dizainētie apģērbi, kuru dēļ premjera dzīvesbiedre saņēma komplimentus, ir brīvi iegādājami interneta veikalā, tomēr nebūs pa kabatai gluži katrai, izpētījis žurnāls "Kas Jauns". Piemēram, melna "Cerium" blūze maksā 260 eiro, "Indium" svārki (pašlaik pieejami tikai gaišā tonī) – 200 eiro, liecina zīmola interneta veikalā pieejamā informācija. Zilas "Ruthenium" bikses var nopirkt par 240 eiro, gaišu "Branium" topu – par 120 eiro, "Thulium" žaketi (pašlaik pieejama tikai smilškrāsā) – par 420 eiro, melnu "Barium" topu – par 120 eiro, "Niobium" bikses (pašlaik pieejamas tikai gaišpelēkā krāsā) par 220 eiro.
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