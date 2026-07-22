Pakrojas muižā ir sācies iespaidīgākais ziedēšanas laiks
Ziemeļeiropas lielākajā ziedu festivālā ir sācies pats krāšņākais ziedēšanas periods. Pakrojas muižā iestājās iespaidīgākais laiks – brīdis, kad parks atklāj visu savu skaistumu.
Krāšņākais ziedēšanas brīdis Pakrojas muižā
Ziemeļeiropas lielākajā ziedu festivālā ir sācies pats krāšņākais ziedēšanas periods. Pakrojas muižā iestājās iespaidīgākais laiks – brīdis, kad parks atklāj ...
Tieši tagad miljoniem ziedu sasniedz ziedēšanas kulmināciju, pārvēršot Lietuvas lielāko muižas kompleksu dzīvā gleznā, kas piepildīta ar smaržām, košām krāsām un romantisku noskaņu. Katru dienu līdz pat vasaras beigām apmeklētājus priecēs vairāk nekā 450 ziedu šķirņu, apbrīnojamas ziedu kompozīcijas, atdzīvojusies vēsturiskā muiža, teatralizēti priekšnesumi, amatnieku darbnīcas un īsta lietuviešu muižas saimniecība.
Ja vasaras sākumā parks bija piepildīts ar maigi ziliem un violetiem toņiem, radot sapņainu un noslēpumainu atmosfēru, tad tagad sākas gaidītākais festivāla posms. Puķu dobes pakāpeniski iekrāsojas piesātinātos rozā, sarkanos, koraļļu un bordo toņos – mīlestības, kaisles un siltuma krāsās. Tieši vasaras vidus tiek uzskatīts par festivāla krāšņāko laiku, kad vienlaikus zied visvairāk augu un parks izskatās īpaši grezns.
Uz vienu vakaru, 15. augustā ziedošais Pakrojas muižas parks pārvērtīsies par greznās 19. gadsimta aristokrātu balles vietu. Viesus sagaidīs svinīga uzņemšana, izbraucieni zirgu pajūgos un retro automobiļos, intriģējošas galma tenkas, vēdekļu un ziedu valodas noslēpumi, uguns un gaismas šovs, kā arī dejas ziedu ieskautā parkā līdz pat pusnaktij.
“Bridžertonu balles maģiju” radīs Vītauta Lukoča vadītais Vītauta Dižā Universitātes Kamerorķestris. Koncerta programmā skanēs labi zināmi mūsdienu mūzikas hiti. Ariana Grande, Sting, Billie Eilish, Lady Gaga un Madonna dziesmas stīgu instrumentu izpildījumā iegūs īpašu izsmalcinātību un eleganci.
Izklaides visai ģimenei katru dienu
Katru dienu festivāls piedāvā bagātīgu programmu visai ģimenei. Mazos apmeklētājus gaida Ziedu pils, kur var iejusties prinču un princešu lomā, senatnīgs karuselis, amatnieku darbnīcas, teatralizētas muižas dzīves ainas un unikāla muižas saimniecība ar zirgiem, ēzelīti, aitām, kazām, govīm, mājputniem un citiem dzīvniekiem. Bērni var vākt olas, barot dzīvniekus ar tiem paredzētiem gardumiem, vērot govs slaukšanu un iepazīt tradicionālo lauku dzīvi. Turklāt muižā atrodas vienīgā Baltijas valstīs retro spēļu automātu "Pinball" zāle ar vairāk nekā piecdesmit darbojošos automātu kolekciju. Tādējādi festivāls ir vieta, kur visa ģimene var pavadīt pilnvērtīgu dienu, apvienojot pastaigas starp ziediem ar izklaidi un izzinošām aktivitātēm.
"Vasaras ziedu festivāls tas ir daudz vairāk nekā tikai skaistas puķu dobes. Mēs vēlamies, lai ikviens viesis kaut uz vienu dienu varētu aizmirst ikdienas steigu un nonākt skaistuma pasaulē, kur aiz katra pagrieziena gaida jauni iespaidi. Šobrīd parks piedzīvo savu skaistāko или bagātīgāko ziedēšanas periodu, tāpēc tieši vasaras vidus ir labākais laiks, lai festivālu redzētu visā tā krāšņumā," stāsta festivāla organizatori.
Pakrojas muižas Vasaras ziedu festivāls norisinās katru dienu līdz pirmajām rudens salnām. Apmeklētāji muižā tiek gaidīti ik dienu no plkst. 12.00.