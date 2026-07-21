27 gados veica matu pārstādīšanu - nākamajā dienā viņš izskatījās kā multfilmas varonis
27 gadus vecais amerikānis Alekss Finkens nolēma veikt matu pārstādīšanu, lai atgūtu pārliecību par savu izskatu. Taču nākamajā rītā pēc operācijas viņu sagaidīja negaidīts pārsteigums – spēcīgs pietūkums, kura dēļ viņš izskatījās kā “ola” no multfilmas.
Finkens par procedūru samaksāja 17 500 dolāru (ap 15 000 eiro). Ārsti noņēma 3536 matu folikulus no galvas aizmugures un pārstādīja tos vietās, kur mati bija kļuvuši plānāki.
@iam.thats.a.bad.idea Replying to @jayyybabayyy #hairtransplant #hairtransplantjourney ♬ original sound - alex
Viņš zināja, ka pēc operācijas var būt pietūkums, taču nebija gaidījis tik izteiktu efektu.
“Es izskatījos kā multfilmas versija pats par sevi,” viņš stāstīja sociālajos tīklos. Pirmajā dienā pietūka deniņi, otrajā parādījās zilumi zem acs, bet trešajā pietūkums bija noslīdējis līdz kaklam.
Finkens gan uzsvēra, ka veselībai briesmas nedraudēja – tas bija tikai normāls organisma reakcijas process pēc operācijas. Ārsti skaidro, ka pietūkumu visbiežāk izraisa šķidrums un anestēzijas līdzekļi, kas tiek izmantoti procedūras laikā.
Vīrietis atzina, ka atveseļošanās bijusi vieglāka, nekā gaidījis, un pēc dažām dienām sāpes gandrīz pazudušas.
“Ja tas var uzlabot tavu pašapziņu un dzīves kvalitāti, nav nekā slikta to darīt. Vienkārši dažas dienas jāpieņem, ka izskaties pēc olas,” jokoja Finkens.