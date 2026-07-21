VIDEO: Varonīgais suns Bella izglābj sešgadīgu zēnu no lāča uzbrukuma ASV
Foto: ekrānuzņēmums no video
Trakā pasaule

VIDEO: Varonīgais suns Bella izglābj sešgadīgu zēnu no lāča uzbrukuma ASV

Izklaides nodaļa

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Ģimenes suns Bella ASV Konektikutas štatā kļuvis par varoni pēc tam, kad aiztriecis prom melno lāci, kas metās virsū sešus gadus vecam zēnam.

VIDEO: Varonīgais suns Bella izglābj sešgadīgu zēn...

Dramatisko brīdi fiksēja mājas drošības kamera — ierakstā redzams, kā lācis skrien bērna virzienā, taču pēdējā brīdī starp viņiem nostājas suns.

Foto: Ekrānuzņēms no video

Bella drosmīgi metās virsū plēsējam, iekoda tam astes rajonā un aizdzina lāci prom no pagalma.

Zēna tēvs stāstīja, ka uzreiz sapratis — suņa riešana šoreiz nav bijusi parasta. Par drosmīgo rīcību Bella vēlāk saņēma arī vietējo politiķu atzinību.

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