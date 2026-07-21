Trakā pasaule
Šodien 11:45
VIDEO: Varonīgais suns Bella izglābj sešgadīgu zēnu no lāča uzbrukuma ASV
Ģimenes suns Bella ASV Konektikutas štatā kļuvis par varoni pēc tam, kad aiztriecis prom melno lāci, kas metās virsū sešus gadus vecam zēnam.
Dramatisko brīdi fiksēja mājas drošības kamera — ierakstā redzams, kā lācis skrien bērna virzienā, taču pēdējā brīdī starp viņiem nostājas suns.
Bella drosmīgi metās virsū plēsējam, iekoda tam astes rajonā un aizdzina lāci prom no pagalma.
Zēna tēvs stāstīja, ka uzreiz sapratis — suņa riešana šoreiz nav bijusi parasta. Par drosmīgo rīcību Bella vēlāk saņēma arī vietējo politiķu atzinību.