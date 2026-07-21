2026. gada 18. jūlijā "Prāta Vētras" koncertturnejas "Pirmās dienas tūre" noslēgumā notika oficiālā ballīte Liepājas pludmales bārā "Cukurfabrik"’. Viesus sagaidīja DJ Markus Riva un DJ Ron Artie.

"Prāta Vētras" koncertturnejas "Pirmās dienas tūre" pēcballīte Liepājā

2026. gada 18. jūlijā "Prāta Vētras" koncertturnejas "Pirmās dienas tūre" noslēgumā notika oficiālā ballīte Liepājas pludmales bārā "Cukurfabrik"’. Viesus sagaidīja ...

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FOTO: tā ļaudis Liepājā lustējās "Prāta Vētras" koncertturnejas noslēguma ballītē

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Aizvadītās nedēļas nogalē "Prāta Vētras" koncertturnejas "Pirmās dienas tūre" noslēgumā notika oficiālā ballīte Liepājas pludmales bārā "Cukurfabrik'".

FOTO: tā ļaudis Liepājā lustējās "Prāta Vētras" ko...

"Prāta Vētra" jau ceturto reizi pulcēja gan liepājniekus, gan pilsētas viesus stadionā “Daugava”. Pēc koncerta apmeklētāji bija gaidīti uz grupas oficiālo afterparty Liepājas pludmales bārā "Cukurfabrik’", kas atrodas pavisam netālu, aptuveni 150 metrus no stadiona – tieši blakus glābšanas stacijai. Viesus sagaidīja DJ Markus Riva un DJ Ron Artie.

Markus Riva bija dīdžejs naktskluba "Cukurfabrik’" atklāšanā Liepājas centrā 2019. gadā. Pēc vairāku gadu pārtraukuma viņš atgriezās "Cukurfabrik’", tikai šoreiz – pludmales bārā. “Šo nakti atcerēšos kā vienu no labākajiem notikumiem šovasar. Prieks, ka laiks bija labs un bija daudz cilvēku – sajutu enerģijas vilni un superlielu atsaucību,” saka Markus Riva.

Vērienīgi, sirsnīgi un ar neaizmirstamu kopības sajūtu – Prāta vētra" ar grandiozu šovu Liepājā noslēdz "Pirmās dienas tūri".

"Prāta vētras" koncerts Liepājā

Skatītāju tūkstoši piepildīja Liepājas stadionu "Daugava", radot neaizmirstamus svētkus sev un mūziķiem.

"Prāta Vētras" koncerta laikā apmeklētāji tika aicināti iemūžināt savus smaidus un prieka brīžus īpašajā "Signet Bank" un Jauns.lv foto stendā.

"Prāta Vētras" fani pie Jauns.lv un "Signet Bank" foto stenda Liepājā

"Prāta Vētras" koncerta laikā apmeklētāji tika aicināti iemūžināt savus smaidus un prieka brīžus īpašajā "Signet Bank" un Jauns.lv foto stendā.

Sestdien, 18. jūlijā, latviešu iemīļotā grupa "Prāta vētra" ar grandiozu koncertu Liepājā noslēdz savu "Pirmās dienas tūri".

Cilvēki ierodas uz "Prāta Vētras" koncertu Liepājā

Sestdien ,18. jūlijā, latviešu iemīļotā grupa "Prāta vētra" ar grandiozu koncertu Liepājā noslēdz savu "Pirmās dienas tūri".

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