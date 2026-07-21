Nosaukts pasaulē skaistākais vārds - izvērtēja 75 valodas
Par pasaulē skaistāko vārdu valodu apguves platformas “Babbel” vērtējumā atzīts “kaitiakitanga” no maoru valodas. Tas apzīmē cilvēka atbildību rūpēties par dabu un saudzēt to nākamajām paaudzēm.
Uzvarētājs tika izraudzīts no 223 vārdiem 75 pasaules valodās. Vispirms “Babbel” speciālisti analizēja tūkstošiem diskusiju valodu kopienās, kā arī platformās Reddit, TikTok un citviet internetā. Pēc tam starptautiska žūrija, kurā bija valodnieki, rakstnieki un kultūras eksperti, izvēlējās uzvarētāju.
Vērtēšanā tika ņemti vērā četri kritēriji – vārda skanējums, nozīme, retums un kultūras nozīmīgums.
“Babbel” pārstāvji norāda, ka “kaitiakitanga” apvieno visas īpašības, kas vārdu padara patiesi īpašu – neparastu skanējumu, dziļu nozīmi un jēdzienu, kam daudzās pasaules valodās nav tieša ekvivalenta.
"Šis vārds atspoguļo vienu no mūsu laika svarīgākajām tēmām – atbildīgu attieksmi pret vidi nākamo paaudžu labā. Tas parāda, kā valoda spēj vienā vārdā ietvert sarežģītas vērtības un veselu pasaules redzējumu," norāda uzņēmuma pārstāvji.
Maoru pasaules uztverē cilvēks nav dabas saimnieks – viņš ir tās daļa un sargs, kura pienākums ir rūpēties par apkārtējo vidi un saglabāt to nākamajām paaudzēm. Tieši šī nozīme, pēc žūrijas domām, padarīja “kaitiakitanga” par konkursa uzvarētāju.
15 skaistākie vārdi pasaulē
Bez uzvarētāja sarakstā iekļuva arī šādi vārdi:
- aura (grieķu valoda) – īpaša enerģija vai atmosfēra, kas ieskauj cilvēku;
- hiraeth (velsiešu valoda) – dziļas ilgas pēc zaudētām vai pat nekad neeksistējušām mājām;
- ikigai (japāņu valoda) – dzīves jēga, kuras dēļ gribas mosties katru rītu;
- irij (ukraiņu valoda) – mītiska silta zeme, uz kuru, pēc leģendām, ziemā aizlido putni un dodas mirušo dvēseles;
- kintsugi (japāņu valoda) – māksla salabot saplīsušu keramiku ar zeltu, izceļot, nevis noslēpjot plaisas;
- luftmensch (jidišs) – sapņotājs, kurš vairāk dzīvo idejās nekā ikdienas rūpēs;
- mamihlapinatapai (jaganu jeb jaganu tautas valoda) – skatiens starp diviem cilvēkiem, no kuriem katrs gaida, ka pirmais soli spers otrs;
- naz (urdu valoda) – pašpārliecības un lepnuma sajūta, ko rada beznosacījumu mīlestība;
- ojalá (spāņu valoda) – cerības izteikums, ka iecerētais noteikti piepildīsies;
- poronkusema (somu valoda) – sena attāluma mērvienība – tik tālu, cik ziemeļbriedis spēj noiet, pirms tam nepieciešama atpūta;
- saudade (portugāļu valoda) – gaišas, bet vienlaikus sāpīgas ilgas pēc cilvēka vai kaut kā zaudēta;
- ubuntu (zulu valoda) – filozofija par kopīgu cilvēcību, ko bieži raksturo ar teicienu: "Es esmu, jo mēs esam";
- yakamoz (turku valoda) – sudrabains mēness gaismas atspīdums uz ūdens virsmas;
- zephyr (grieķu valoda) – viegls, atsvaidzinošs vējiņš.