Dziedātāja Dināra Rudāne izšķīrusies no vīra
Dziedātāja Dināra Rudāne un basģitārists Edvīns Ozols ir šķīrušies, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Pirms diviem gadiem, 2024. gada vasarā, Dināra sarunā ar "Kas Jauns" stāstīja, kāpēc gandrīz nekur neiet kopā ar laulāto draugu Edvīnu Ozolu: “Viņam nepatīk lieli pasākumi, burzma, kur daudz cilvēku. Vīram vispār gandrīz viss ir pretēji nekā man – necieš svešu cilvēku uzmanību, negrib fotografēties un nokļūt žurnālos, tā vispār viņam ir traģēdija. Es to visu tik saasināti neuztveru. Esmu pieradusi, runāju atklāti ar žurnālistiem un vispār esmu atvērts cilvēks. Raksturos ar vīru esam pilnīgi atšķirīgi.” Tobrīd dziedātāja uzsvēra, ka privātajā dzīvē šis atšķirīgums viņai nevis traucē, bet patīk: “Tā veidojas līdzsvars.”
Tiesa gan, Dināra un Edvīns tā arī vairs neiznāca kopā sabiedrībā. Tagad izrādās, ka abi jau vairāk nekā trīs gadus ir šķīrušies. Kā sarunā ar "Kas Jauns" stāsta Dināra, par šo faktu zinājuši vien pāra tuvākie cilvēki, bet publiskajā telpā ne Dināra, ne Edvīns par šķiršanos nerunāja. Mūziķu pāra attiecībās 2018. gada 14. septembrī dzimusi meita Miriama Amira. Pēc šķiršanās viņi ir saglabājuši labas attiecības un rūpējas par savu meitu.
Dināras Rudānes vīrs Edvīns Ozols
Dziedātājas Dināras Rudānes vīrs basģitārists Edvīns Ozols.
Jau kādu laiku Dināras dzīvē ir kāds vīrietis no ārzemēm, kuram, tāpat kā dziedātājai, kaislība ir zirgi. Par šīm attiecībām viņa runā piesardzīgi, jo laiks rādīs, kā viss izvērtīsies. Pagaidām ir vien zināms, ka Dināra nav apzināti meklējusi draudzību – viss izvērties neplānoti.
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