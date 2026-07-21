Premjera Andra Kulberga sieva Anna žilbina Parīzē. Cik maksā viņas tērpi?
Premjers Andris Kulbergs, tāpat kā citu valstu līderi, aizvadītajā nedēļā devās uz Franciju. Darba vizītē viņu pavadīja kundze Anna Kulberga. Par savu saskanīgo un stilīgo tēlu Kulbergu pāris izpelnījies daudz uzslavu sociālajā vidē. Komplimentus klātienē izteikusi arī Francijas pirmā lēdija Brižita Makrona.
Parīzē Ministru prezidents Andris Kulbergs 13.–14. jūlijā piedalījās Labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē un pēc Francijas prezidenta Emanuela Makrona ielūguma – arī svinīgajos pasākumos par godu Francijas Republikas Nacionālajai dienai. Sociālajos tīklos Kulbergs atklājis, ka viņa kundzes brauciens valstij nav izmaksājis neko – visus izdevumus ir sedzis viņš pats. Premjers arī norāda, ka viņam tas nešķiet pareizi, bet “kā ir, tā ir”.
“Noguruši, taču iespaidiem bagāti – tādi atgriezāmies mājās pēc Bastīlijas ieņemšanas gadadienas Parīzē,” sociālajos tīklos vēstī Anna Kulberga, atzīstot, ka vizīte bijusi ļoti intensīva, taču vīrs viņai ikreiz atgādinājis, ka “tā nav izklaide, tas ir darbs”, no kura jāatved kaut kas vērtīgs Latvijai.
Kulberga, kura ikdienā strādā atbildīgā amatā mārketinga jomā kādā no "Tet" grupas uzņēmumiem, saka publisku paldies arī Latvijas modes māksliniecei Natālijai Jansonei, kas bijusi viņas tērpu autore. “Makrona kundze personīgi izteica man komplimentu par eleganto tērpu!” premjera kundze neslēpj prieku par atzinību, kuru vienā no pasaules modes galvaspilsētām Parīzē saņēmusi no Francijas pirmās lēdijas Brižitas Makronas.
Jansone ir viena no vadošajām Latvijas modes dizainerēm, kuras darbus raksturo minimālistisks luksuss un kluss spēks. Jansones radīto apģērbu moto ir atbalstīt, nevis aizēnot sievieti, kas to valkā, – vēstī zīmola pārstāvji.
Natālijas Jansones dizainētie apģērbi, kuru dēļ premjera dzīvesbiedre saņēma komplimentus, ir brīvi iegādājami interneta veikalā, tomēr nebūs pa kabatai gluži katrai, izpētījis žurnāls "Kas Jauns". Piemēram, melna "Cerium" blūze maksā 260 eiro, "Indium" svārki (pašlaik pieejami tikai gaišā tonī) – 200 eiro, liecina zīmola interneta veikalā pieejamā informācija. Zilas "Ruthenium" bikses var nopirkt par 240 eiro, gaišu "Branium" topu – par 120 eiro, "Thulium" žaketi (pašlaik pieejama tikai smilškrāsā) – par 420 eiro, melnu "Barium" topu – par 120 eiro, "Niobium" bikses (pašlaik pieejamas tikai gaišpelēkā krāsā) par 220 eiro.
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