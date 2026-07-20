Traģēdija "Disney World": 54 gadus vecs vīrietis mirst populārās atrakcijas laikā
ASV slavenajā izklaides parkā "Walt Disney World" aprīlī notikusi traģēdija – kāds 54 gadus vecs apmeklētājs miris pēc sirdsdarbības traucējumiem vienas no parka ikoniskākajām atrakcijām laikā.
Saskaņā ar Floridas Lauksaimniecības un patērētāju pakalpojumu departamenta ziņojumu vīrietis 2. aprīlī piedzīvoja sirds apstāšanos, atrodoties atrakcijā "It’s a Small World" Orlando esošajā "Magic Kingdom" parkā.
Vīrietim jau iepriekš bija zināma sirds slimība. Pēc notikušā viņš tika nogādāts slimnīcā, taču vēlāk nomira.
Par traģēdiju plašāk sabiedrībai kļuva zināms tikai vairākus mēnešus vēlāk, kad departaments publiskoja otrā ceturkšņa pārskatu par negadījumiem atrakciju parkos.
Atrakcija "It’s a Small World", kurā apmeklētāji mierīgā tempā dodas nelielā braucienā ar laivu, darbojas kopš 1971. gada un ir viena no pazīstamākajām "Disney World" vietām.
Šis ir jau otrais gadījums, kad apmeklētājs miris pēc šīs aptuveni 10 minūtes ilgās atrakcijas apmeklējuma. 2014. gada decembrī 22 gadus veca sieviete ar iepriekšēju veselības problēmu pēc brauciena zaudēja samaņu un vēlāk nomira.
Kopumā kopš "Walt Disney World" atklāšanas 1971. gadā parkā reģistrēti aptuveni 70 apmeklētāju nāves gadījumi. Liela daļa no tiem bijuši saistīti ar jau esošām veselības problēmām vai dabīgiem nāves cēloņiem.
"Disney World" pārstāvji pagaidām nav publiski komentējuši notikušo.