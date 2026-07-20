Līgavainis šokē kāzu viesus: ierodas ceremonijā, traucoties pa trosi kā Džeimss Bonds
Parasta ieiešana kāzu ceremonijā viņam šķita pārāk garlaicīga. Polijas uzņēmējs Maciejs Mazureks savu lielo dienu Itālijā padarīja neaizmirstamu, ierodoties pie altāra pa trosi – gluži kā asa sižeta filmas varonis.
30 gadus vecais vīrietis 2. jūlijā Perudžā, Itālijā, apprecēja 31 gadu veco Olu Novaku. Kamēr viesi gaidīja līgavaini, viņš pēkšņi parādījās virs viņiem, slīdot pa trosi pāri ainaviskajai Itālijas ainavai.
Iespaidīgā ieeja izmaksāja aptuveni 24 000 ASV dolāru (aptuveni 21 000 eiro). Tās sagatavošanā piedalījās trīs trošu sistēmu speciālisti, bet pats Maciejs triku izmēģināja jau agri no rīta.
"Es biju ļoti priecīgs, ka viss izdevās un varēju ierasties īpašā veidā. Tas bija viens no skaistākajiem dienas mirkļiem," sacīja līgavainis.
Par pārsteigumu zināja tikai līgava. Pārējie viesi bija pārsteigti, kad ieraudzīja līgavaini burtiski ierodamies no debesīm.
Sākotnēji Maciejam bija vēl ekstrēmāka ideja – viņš vēlējās ierasties ar helikopteru un nolaisties ceremonijā pa virvi.
"Es pat trīs dienas trenējos, bet sapratu, ka tas maksātu ap 300 000 dolāru. Tāpēc izvēlējāmies šo variantu," viņš atklāja.
Pāris iepazinās 2023. gadā vietnē "Instagram", bet saderinājās 2024. gada decembrī Romā. Kāzu plānošana ilga aptuveni pusotru gadu.