Dievišķa zīme? Tamperes baznīcā kāzu laikā iesper zibens. VIDEO
Kāds pāris noteikti līdz mūža beigām atcerēsies savu kāzu dienu — ne tikai paša nozīmīgā notikuma dēļ. Tieši svinīgās ceremonijas laikā Tamperes pareizticīgo baznīcas tornī iespēra zibens, blīkšķim pārsteidzot klātesošos.
Sestdienas pēcpusdienā notikušā negaisa laikā zibens spērienā tika aizdedzināti Tamperes pareizticīgās baznīcas zvanu torņa augšdaļas koka elementi. Ugunsdzēsējiem nācās strādāt līdz vēlam vakaram, līdz liesmas izdevās pilnībā ierobežot. Par laimi, neviens nav cietis, vēsta “Helsinki Times”.
Zibens spēriena brīdī baznīcā notika gan kāzu, gan arī kristību ceremonija. Zibens spēriens klātesošos pamatīgi pārsteidza. “Zibens iespēra ar tādu spēku, ka gaisma baznīcā sāka mirgot gluži kā diskotēkā,” Somijas raidsabiedrība “Yle” citē baznīcas sarga stāstīto.
Taču jaunlaulāto laimi nekas nevarēja aptumšot. “Sakritība? Zīme? Iespējams, to nekad neuzzināsim. Taču vienu lietu mēs zinām: ikvienā vētrā, ikvienā tumsā un ikvienā neparedzētā pavērsienā mēs izvēlamies viens otru,” jaunais vīrs pārliecināti raksta savā “Instagram” kontā.
Draudzes pārstāvji svētdien norādīja, ka baznīca nav pārāk cietusi, lai gan zibens sabojāja baznīcas elektroapgādes un signalizācijas sistēmas. Liesmu apdzēšanai ugunsdzēsējiem nācās noņemt krustu no kupola, lai varētu izjaukt jumta seguma konstrukcijas. Remontdarbu laikā baznīca būs slēgta.
Par godu Aleksandram Ņevskim un svētajam Nikolajam nosauktā pareizticīgo baznīca Tamperē ir uzcelta 1899. gadā.