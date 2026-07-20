Aizsaulē devusies slavenās dāmu rokgrupas L7 basģitāriste Dženifera Finča
59 gadu vecumā mirusi ietekmīgās dāmu rokgrupas L7 ilggadējā basģitāriste Dženifera Finča.
Finča mirusi 18. jūlijā pēc cīņas ar smadzeņu vēzi, par ko viņa publiski pavēstīja tikai dažas dienas pirms nāves. Mūziķei 2011. gadā tika diagnosticēts vairogdziedzera vēzis, taču to izdevās pieveikt. 13. jūlijā viņas pārstāvis publiski atklāja, ka viņai konstatēta agresīva smadzeņu vēža forma.
Paziņojumā toreiz bija teikts, ka pēc sākotnējās diagnozes bija cerība, ka slimību izdosies viegli izārstēt ar staru terapiju, taču komplikāciju dēļ nācās veikt vairākas operācijas, kas smagi ietekmējušas viņas fizisko stāvokli. Ģimene un draugi uzsāka “GoFundMe”, lai savāktu līdzekļus viņas ārstēšanas un profesionālās aprūpes izdevumus, savācot gandrīz 400 000 dolāru.
Smadzeņu vēža diagnozes dēļ viņa atteicās no dalības rudenī paredzētajā L7 atvadu koncertturnejā “The Last Hurrah”.
1985. gadā Losandželosā dibinātā L7 muzicēja līdz 2001. gadam, bet atkal apvienojās 2014. gadā. Kopā ar Finču grupas klasiskajā sastāvā bija vokāliste un ģitāriste Sūzija Gārdnere, vokāliste un ģitāriste Donita Spārksa, kā arī bundziniece un vokāliste Demetra Plakasa. Grupa izdevusi septiņus studijas albumus, vislielāko slavu tai atnesa 1992. gadā izdotā trešā albuma “Bricks Are Heavy” dziesma “Pretend We're Dead”, kas tolaik kļuva par vienu no populārākajām kompozīcijām alternatīvā roka radiostacijās ASV un sasniedza “Billboard Modern Rock” topa pirmo desmitnieku.
1994. gadā Finča kopā ar grupas biedrenēm parādījās Džona Votersa melnajā komēdijā “Serial Mom”, kurā Ketlīna Tērnere galvenajā lomā atveido sērijveida slepkavu. Šajā filmā L7 dalībnieces kā izdomāt grupa “Camel Lips” izpildīja dziesmu “Gas Chamber”, kas tapa viņu sadarbībā ar pašu režisoru. Finčai bija arī neliela loma 2017. gada filmā “Scumbag”.