"Mūsu ģimenes saimei pievienojusies vēl viena sirsniņa!" Aivis Ceriņš paziņo par meitas piedzimšanu
Pasākumu un televīzijas raidījumu vadītājs Aivis Ceriņš sociālajā tīklā "Instagram" dalījies ar priecīgu vēsti – viņa ģimenē pasaulē nākusi meitiņa Odrija.
"Mūsu ģimenes saimei pievienojusies vēl viena sirsniņa. Odrija Ceriņa," raksta Ceriņš, publiskojot aizkustinošus kadrus.
Savā ierakstā viņš īpaši pateicies savai mīļotajai par piedzīvoto un paudis apbrīnu par sieviešu spēku.
"Atkārtošos droši vien, bet tas, ko spēj sievietes, ir vīrieša prātam dažkārt iracionāls vienādojums. Nudien! Noliecu galvu mīļotās priekšā par šo," raksta Ceriņš.
Viņš pateicies arī Rīgas Dzemdību nama personālam, nosaucot viņus par augstākās raudzes profesionāļiem ar plašām sirdīm, un ar humoru piebildis: "Kā vienojāmies ar galveno doku, varbūt vēl tiekamies!"
Par gaidāmo ģimenes pieaugumu Ceriņš pavēstīja jau marta izskaņā, kad sociālajos tīklos publicēja emocionālu ierakstu.
"Par vienu beznosacījuma mīlestības sirsniņu vairāk, kuru sargāsim un lolosim…" toreiz rakstīja televīzijas personība, liekot noprast, ka ģimenē gaidāms mazulis.
Jaundzimusī Odrija ir Aivja Ceriņa trešais bērns. No iepriekšējās laulības ar televīzijas personību Leldi Ceriņu viņam ir divi bērni – meita Adele un dēls Francis. Abu laulība tika šķirta 2023. gada nogalē, taču abi turpina kopīgi rūpēties par savām atvasēm.